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柏文9月營收創新高 明年至少再開10處新廠館

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
柏文董事長陳尚義。報系資料照
柏文董事長陳尚義。報系資料照

柏文（8462）公告9月合併營收3.37億元，月增1.71%、年增15.12%，連續3個月營收創下單月歷史新高紀錄，第3季營收9.94億元，季增19.3%、年增10.71%，亦是歷史新高紀錄。

柏文表示，第4季還有新竹市西大廠預計於10月底投入營運，第4季營收在同店持續成長及今年新點效益逐漸顯現下，可望好過第3季與去年同期再創新高。同時，明年至少將再開出10處新廠館，有助維繫營運動能。

柏文表示，9月營收創下歷史新高，且已連續5個月營收正成長，其中，「休閒運動及娛樂服務收入 」2.03億元， 月減0.93%、年增8.55%、 「運動保健服務收入」1.23億元， 月增7.83%、年增31.17%、 「入會費（含手續費）收入」0.1億元，月減6.47%、年減6.75%。

從第3季合併營收來到，單季營收9.94億元，季增19.3%、年增10.71%，其中，「休閒運動及娛樂服務收入」 與「運動保健服務收入」皆較去年同期與第2季大幅成長，僅入會費（含手續費）收入」下滑，顯示第3季已擺脫疫情的影響，加上民眾投入健身運動風氣增溫，帶動業績攀升。累計今年1-9月合併營收27.01億元，年增3.34%。

柏文表示，公司營運已重新回到營收逐季成長及逐季創新高的軌道上，展望明年，「健身工廠」將於新北市、桃園市、台中市、台南市 、高雄市等五都以及新竹市、嘉義縣至少再新增10處營運據點。除嘉義縣據點外，其餘9處據點均位於人口集中的都會區， 明年新據點必將挹注更強的營收成長動能。

柏文表示，在後疫情時代，受惠於民眾健身需求不減及新據點成長動能顯著，預估明年將持續維持季增、年增趨勢。 除了加速展店外，柏文明年也將更強化商品銷售，並領先同業推出創新商品與服務；今年受新冠肺炎影響使營收基期較低，明年將迎接大成長的一年。

營收

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