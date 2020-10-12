衛福部次長石崇良：Biobank後續可與健保癌症資料串接

國家衛生研究院今（12）日舉行「人體生物資料庫整合平台」中央辦公室揭牌儀式，宣布人體生物資料庫（Biobank）的階段進展。衛福部次長石崇良在致詞中表示，Biobank可與國內其他上百項資料庫進行串接，提供精準醫療發展及藥廠的後續藥物開發。

國衛院今日的Biobank整合平台中央辦公室揭牌儀式，出席者包括衛生福利部次長石崇良、衛生福利部醫事司司長劉越萍、國家衛生研究院院長梁賡義及副院長司徒惠康、行政院科技會報辦公室主任劉祖惠及國家級人體生物資料庫整合平台執行長黃秀芬；此外也有七位生醫廠商及學者專家出席。

石崇良表示，Biobank的平台建立起來以後，後續可以串接健保資料庫、癌症資料庫及死亡資料庫等上百項國內的資料庫，但是這些資料庫仍然是由各個蒐集單位負責管理，政府的工作是運用大數據建立串接平台，讓有興趣的產學界依照他們各自需求提出申請，再由平台串接這些資料庫供研究者使用。

國內的Biobank最早自2003年由中研院開始規畫，直到2010年通過《人體生物資料管理條例》後，各地相繼成立多家Biobank，至今Biobank經衛福部核准設置的有33家，其中包括29家醫院、以及中研院、國衛院、台南市政府及美兆健檢等四家非醫院單位，累積蒐集的生物資料有31萬筆，後續如台北市政府、及民間企業也陸續將成立Biobank。

但這些不同的Biobank由於自行蒐集的生物檢體各不相同，相關資源無法提供產學界開發應用，行政院去年10月委由衛福部和國衛院成立整合平台，責成國衛院建立單一服務窗口、一致性的儲存及品管標準。

消息傳出後，跨國大廠羅氏藥廠（Roche）隨即在去年11月與國衛院簽訂合作備忘錄，希望能進行全方位癌症基因檢測、個人化醫療用藥機制等合作；在國內目前也有19件產官學研界申請案。

國衛院副院長司徒惠康表示，目前已有25家Biobank加入整合平台，預計明年達到30家，已登錄的收案數已超過31萬例，內容涵括許多台灣盛行疾病之檢體，例如肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、口腔癌以及慢性病等。國衛院在建立單一窗口、建立一致性的處理流程後，接下來是協助這些來自各個Biobank的生物檢體，提供生物資訊加值服務。