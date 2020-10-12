葡萄王生技9月營收亮眼 月增10.2%、年增9.25%

圖／葡萄王 提供

葡萄王生技9月整體營收7.48億元，較上月增10.2%、較去年增9.25%，年成長率創近半年新高。三大事業體營收同步正成長，三箭齊發帶動Q3表現回升年增2.5%，累計1~9月營收64.25億元，逐漸與去年營收拉近。隨Q4旺季將至，葡萄王有信心營運動能將再攀高峰。

台灣葡萄王持續強勢成長，9月單月營收年增42.18％，累計1~9月年增27.54%。自有品牌機能性飲料PowerBOMB，主打年輕族群市場，找來全新代言人LEO王及春艷，銷售大幅揚升；網路商城「葡萄王購健康」祭出品牌活動，搭配中秋檔期，滿額贈品外加抽獎活動刺激買氣。葡萄王自有品牌本月在多元的行銷活動下加溫，打出亮眼的成績，因此單月營收較去年同期增加40%。10月份搭配品牌周年慶活動，各部門營收預期將持續穩健成長。

子公司葡眾9月營收，月增12.18%、年增7.72%。隨著9月進入產業旺季，加上新品「康悅兒」已於9月21日開賣，各區年度表揚大會圓滿落幕，會員組織凝聚力延燒，帶動買氣回溫，預估可為後續營收再創佳績。

上海葡萄王9月營收人民幣月增率、年增率皆有3%左右成長幅度；受匯差浮動影響新台幣月增4.34%，年增1.98%。值得一提，Q3營收較去年同期增加35.1%，營收表現已依預期逐季回升。目前接單穩定，緊接而來的雙11檔期，工廠將配合客戶訂單加速產能，力拚10月業績進一步成長。