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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

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廣越9月營收18.34億元 創今年新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

廣越（4438）受惠於品牌客戶訂單回籠漸明朗，防護衣及防疫口罩亦開始出貨，9月合併營收18.34億元，創今年營收新高，較8月成長1.15%，但仍較去年同期減少24.75%。廣越表示，維持傳統旺季模式，營收從5月至9月呈現連5個月逐月成長趨勢；累計今年1~9月營收104.04億元創下同期歷史次高，但較去年下滑20.57%。

廣越總經理吳朝筆表示，受到疫情之影響，9月業績仍較去年同期衰退，但由於部份品牌客戶訂單逐漸回籠，旺季行情仍讓第3季業績較第2季成長71%來到54.2億元。此外，中國大陸市場復原的情形優於歐美許多，加上若新冠疫苗可順利於明年初上市，可望帶動明年歐美市場恢復成長動能的速度，也有利廣越營運回到常軌。

營收 廣越

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