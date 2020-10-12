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企業員旅旺季到 山富國旅訂單已到明年Q1

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
山富旅遊董事長陳國森 圖／聯合報系資料照片
山富旅遊董事長陳國森 圖／聯合報系資料照片

山富旅遊公告9月營收3512.3萬元，與8月暑假相近，僅小幅下滑1.48%。山富（2743）表示，9月營收穩定，10月兩周皆有連假，加上又到了企業員旅旺季，目前在手的企業國旅訂單已到明年第1季，後續營運表現可望穩定成長。

山富在策略面上所著重的，是讓國旅不只是國旅，邁入第4季，旅遊方式也由夏天的水上活動和露營，隨著季節轉換到冬季旅遊元素，包括溫泉季、賞楓季、欣賞美麗落羽松、新社花海賞花等，都是十分熱門的旅遊選項。

除了客製化的深度旅遊外，企業員工旅遊也是支撐山富營運的主力之一。山富表示，由於有相當深厚的國內旅遊基礎，在前期入境旅遊的規模年達80萬用房間數，與台灣各地飯店業者、景區都有深厚基礎。

山富長期經營企業旅遊，包括知名金控、大型直銷公司都是山富旅遊服務的客戶。山富表示，國內許多企業由國外旅遊轉為國內旅遊消費，像是主管會議旅遊、員工旅遊、經銷商活動、企業尾牙與春酒規劃等，都是山富的強項，且經由專業的旅遊顧問規劃，可讓企業的消費價值放大，CP值更提升。

除了在行程規畫上的專業用心外，山富的自有車隊也是公司的優勢之一，公司表示，除了司機素質相對較高外，車子也皆以原廠保養，並憑藉自身有遊覽車隊的經驗，在市場中安排車趟也更有效率。

營收 溫泉季

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