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汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬
汎德永業（2247）今以180元掛牌上市，開盤後隨即大漲逾60%，股價達300元，上演蜜月行情，先前中籤的幸運兒，等於現賺12萬元。
汎德永業已連續六年賺逾一個股本，今年上半年每股純益更是創近三年同期新高的6.04元，因此先前就吸引不少投資人抽籤，中籤率僅千分之二。
台灣新車市場9月份創下近15年同期新高紀錄，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上9月起新車大量到港交車，汎德9月營收40.2億元，年增率高達63.37%，累計1~9月營收286.3億元，年增率達20.56%。
汎德指出，依目前收單情況來看，BMW熱門X系列休旅車與Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售表現依舊維持高水位，且第四季起旗下三大品牌預計有多款新車發表，備受矚目的Porsche首款純電動車Taycan亦將開賣下，銷售成長動能無虞。
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