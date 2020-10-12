快訊

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

國衛院打造抗疫國家基地 神祕企業家捐助20億元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

政府打造抗疫國家基地。國家衛生研究院院長梁賡義表示，國衛院自明年起，將投資44億元打造全新生物製劑廠，一方面打造快篩、藥物及疫苗的開發基地，另一方面打造模組化流感疫苗生產設備，並可供應200萬劑緊急使用疫苗。

值得一提的是，國衛院這座新生物製劑廠，將由不具名的企業家無償捐贈其中20億元，另外24億元由政府編列預算分六年完工投產。

國衛院為衛福部旗下，國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構。梁賡義指出，國衛院有三大任務，一是將基礎研究轉譯為臨床應用；二是提供衛藥衛生政策建議；三是促進國內生醫產業發展。

以生醫產業發展為例，國衛院生物與藥物研究所開發的新藥，至少有六項進入人體臨床試驗階段，包括美時、健亞、中天等上市櫃公司都是授權合作廠商；另外在疫苗開發及臨床一、二期的量產，也提供國光生、高端疫苗支援任務；今年的新冠疫苗及檢驗試劑開發，也授權給安特羅及昱厚等公司。

國衛院原有一座符合美國FDA及歐盟PIC/S規格的生物製劑廠，為2003年SARS疫情過後，承接衛生署「人用疫苗自製計畫」而打造，當時共建置了六條生產線。此後，這座生物製劑廠配合了國衛院疫苗研發中心，為台灣發展出細胞培養的H5N1新型流感、腸病毒71型、日本腦炎與B群腦脊髓膜炎等人用疫苗。

國衛院副院長司徒惠康表示，目前這六條產線中，其中兩條每年固定量產卡介苗、抗蛇毒血清製劑供應國內公衛需求；另外四條產線，則協助供應本土疫苗廠臨床一、二期階段所需疫苗。

梁賡義說明，因應新冠肺炎疫情流感化趨勢， 也為了防範其他新興傳染病造成威脅，國衛院將投資44億元打造第二座生物製劑廠，可供快篩試劑、藥物及疫苗的開發及試量產需求；此外，也要建置流感模組化開發設備、以因應不斷演變的流感病毒侵襲；而一旦國內爆發緊急疫情，國衛院也能在最短時間量產200萬劑戰備疫苗。

這座新生物製劑廠，已經獲衛福部及國發會核准通過，自明年起將開始規畫，新廠將比現有的生物製劑廠大兩倍，建置項目將包括20億元打造的硬體廠房、17.7億元的P3實驗室及生產設備、及6.3億元現有設備更新。

流感疫苗 生物製劑

延伸閱讀

國衛院打造抗疫國防基地 神祕企業家捐助20億

國衛院搬出大數據 目標精準醫療

公費流感疫苗六天打完三成 50歲以上接種人數提高

公費疫苗又進貨了 輔大醫院12日開放施打

相關新聞

數位行銷／利他共好 跨領域整合

美國總統川普感染新冠肺炎引發全球金融市場震盪，一度造成美股重挫。此事件加劇了投資人對於大選以及疫情的擔憂，也讓大眾對於景...

點子農場／三品一生的生活美學

那一天，他本來應該是在北京大學演講的，卻因疫情而取消這個行程。

經濟選書／投資操作 首重自律

截至目前為止，我們看到不少投資操作的錯誤，可以簡單總結有哪些。許多人犯下基本錯誤，就是把投資買賣與體育競賽混淆不清。這就...

策略經營／福邦證券董事長林火燈 優化服務 當企業夥伴

福邦證券經營風格在券商圈中獨樹一幟，前任董事長黃顯華奠定承銷核心的發展藍圖，現任董座林火燈延續壯大並建立全方位的市場服務...

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

和泰車旗下代理的Toyota（豐田）全新車款Corolla Cross（簡稱CC）今（12）日正式發表上市，產品未上市但...

美國商機日周四登場 18美企參與

2020年美國商機日將於本周四（15日）登場。官員指出，這次包括亞馬遜等18家美商將參與，美方表達採購意願的產業包括電子...

國衛院搬出大數據 目標精準醫療

國家衛生研究院今（12）日將舉行「人體生物資料庫整合平台」中央辦公室揭牌儀式，宣布人體生物資料庫（Biobank）的階段...

國衛院打造抗疫國防基地 神祕企業家捐助20億

政府打造抗疫國防基地。國家衛生研究院院長梁賡義表示，國衛院正規劃投資44億元，打造全新生物製劑廠，一方面打造快篩、藥物及...

連假效益 遠百各分店業績顯著成長5~7%

雙十連假天氣北涼南暖，雨勢間歇對百貨客源有正面助益，遠百（2903）因為台中大遠百、遠百信義A13週年慶陸續啟動，今年國...

全球唯一國際五金展後天舉辦 業者虛實整合搶商機

受新冠肺炎疫情影響，今年全球僅有的一場國際五金展13至15日在台中國際展覽館展出，參與展出的業者都希望藉著這場展找到商機...

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

八方雲集宣布收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，10日收購價格揭曉，約6,570.4萬元；若以目前台灣丹堤67...

工業區廠房立體化首案成功 台中精科園區詢問度高

為了替廠商排除投資障礙，台中市經濟發展局積極推動工業區廠房立體化，首家業者韋僑科技日前已順利通過，經發局長張峯源說，目前...

熱門新聞

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

美管制大陸 再鎖定雙D

投資人瘋美股前 券商提醒先搞懂這3件事

國安基金是否退場 12日開會決定

和泰車國產休旅上市 有望奪新車銷售王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。