國衛院打造抗疫國家基地 神祕企業家捐助20億元

政府打造抗疫國家基地。國家衛生研究院院長梁賡義表示，國衛院自明年起，將投資44億元打造全新生物製劑廠，一方面打造快篩、藥物及疫苗的開發基地，另一方面打造模組化流感疫苗生產設備，並可供應200萬劑緊急使用疫苗。

值得一提的是，國衛院這座新生物製劑廠，將由不具名的企業家無償捐贈其中20億元，另外24億元由政府編列預算分六年完工投產。

國衛院為衛福部旗下，國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構。梁賡義指出，國衛院有三大任務，一是將基礎研究轉譯為臨床應用；二是提供衛藥衛生政策建議；三是促進國內生醫產業發展。

以生醫產業發展為例，國衛院生物與藥物研究所開發的新藥，至少有六項進入人體臨床試驗階段，包括美時、健亞、中天等上市櫃公司都是授權合作廠商；另外在疫苗開發及臨床一、二期的量產，也提供國光生、高端疫苗支援任務；今年的新冠疫苗及檢驗試劑開發，也授權給安特羅及昱厚等公司。

國衛院原有一座符合美國FDA及歐盟PIC/S規格的生物製劑廠，為2003年SARS疫情過後，承接衛生署「人用疫苗自製計畫」而打造，當時共建置了六條生產線。此後，這座生物製劑廠配合了國衛院疫苗研發中心，為台灣發展出細胞培養的H5N1新型流感、腸病毒71型、日本腦炎與B群腦脊髓膜炎等人用疫苗。

國衛院副院長司徒惠康表示，目前這六條產線中，其中兩條每年固定量產卡介苗、抗蛇毒血清製劑供應國內公衛需求；另外四條產線，則協助供應本土疫苗廠臨床一、二期階段所需疫苗。

梁賡義說明，因應新冠肺炎疫情流感化趨勢， 也為了防範其他新興傳染病造成威脅，國衛院將投資44億元打造第二座生物製劑廠，可供快篩試劑、藥物及疫苗的開發及試量產需求；此外，也要建置流感模組化開發設備、以因應不斷演變的流感病毒侵襲；而一旦國內爆發緊急疫情，國衛院也能在最短時間量產200萬劑戰備疫苗。

這座新生物製劑廠，已經獲衛福部及國發會核准通過，自明年起將開始規畫，新廠將比現有的生物製劑廠大兩倍，建置項目將包括20億元打造的硬體廠房、17.7億元的P3實驗室及生產設備、及6.3億元現有設備更新。