連假效益　遠百各分店業績顯著成長5~7%

雙十連假天氣北涼南暖，雨勢間歇對百貨客源有正面助益，遠百（2903）因為台中大遠百、遠百信義A13週年慶陸續啟動，今年國慶連假整體業績週年慶開打，分店都超過15%以上成長，其他分店也因連假效益，維持5~7%的顯著成長。

遠百表示，各業種大都表現亮麗，與中秋連假表現差異不大，仍以精品、化妝品、運動休閒，童裝、家電等業種表現最好，逢雙十連假，遠百全台分公司動態活動接連登場，餐廳、小吃，人潮爆滿，指標性品牌仍需要候位1小時以上，全台分店餐廳座無虛席，一位難求。

遠百指出，各大類業種相較上半年表現都有不錯表現，展望今年遠百週年慶各分店陸續開打，在商品，回饋，活動三大規劃都是年度最大，相信今年一定能成績婓然達成目標。

遠百也說，高雄大遠百於雙十國慶假期舉辦「超萌寶貝Cosplay國旗變裝秀」、「國旗搬搬樂-百人競速賽」，號召百名親子發揮創意，以國旗元素打造創意裝扮，一起慶祝國家生日同時讚聲為遠百週年慶預購揭開序幕，國慶期間，高雄大遠百來客數較去年大幅成長3成以上，擠爆賣場開紅盤。

遠百表示，高雄大遠百即日起至10月21日推出「遠百週年慶VIP預購」同享週年慶獨家優惠，讓民眾提前享有週年慶才有的促銷優惠，並搶先購入獨家限量特惠組。同時，即日起至11月25日止，HAPPY GO卡友全館當日單筆消費滿2000元可偽出國輕奢時尚-頂級飯店住宿券大抽獎，有機會體驗猶如偽出國的浪漫之旅。