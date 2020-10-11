八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

八方雲集宣布收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，10日收購價格揭曉，約6,570.4萬元；若以目前台灣丹堤67家來計算，一家店以不到百萬元取得。以現今開一間連鎖咖啡店，所需付出的店租、設備、裝潢的成本來相比，這筆交易到底划不划算？

先來看看開一家丹堤，要付出多少成本。從丹堤官網上顯示的台灣加盟簡章提到，一般店面30坪左右，單一樓面，就要約345萬元；這內含了加盟金、保證金、人力支援費、裝潢、硬體設施、機器設備等，以上還不含房屋租金、押金、5%營業稅，全數加上，一個加盟主開一家店，就要準備近400萬元。

熟悉丹堤的業者表示，八方雲集本次以每家店僅近100萬元，取得67家店，等於是加盟成本約四分之一價格，可說是筆十分划算的交易。丹堤咖啡在台已創立27年，具有連鎖咖啡知名度，八方雲集收購後，不需再花時間重新建立品牌，在積極推擴多元化品牌策略下，這次的投資計畫可為集團品牌布局再加分。

丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推陳出新吸客；近年來新興品牌如路易莎、cama崛起，也挖走不少年輕客人，導致丹堤客群嚴重老化，八方雲集未來接手後，勢必得將店型和餐點做出革新，才能逐漸找回流失的年輕客群。

台灣星巴克目前店數約496家，近年來在店型和餐點不斷推陳出新。去年在信義區的台北時代門市，宣布該門市不只賣咖啡，還要賣氮氣咖啡，並首度導入法國直送的現烤麵包並販售酒品，全新的銷售模式震撼連鎖咖啡業；今年9月更宣布推出蔬食餐點，有三款還使用Beyond Meat（未來肉）為主食材的植物基餐點。

路易莎咖啡以本土「小」連鎖通路之姿，在幾年內通路數暴增，目前已達505家，店數甚至超越龍頭星巴克，優越的加盟策略、一條龍的經營模式、精準的產品策略三大要點，是快速展店的關鍵。

專賣咖啡的cama以往門市都僅賣咖啡飲料，今年跟進路易莎，首次開出「亮點門市」，銷售蛋糕和輕食餐點。cama表示，因有銷售餐點，也提高了客單價和營業額，主要進駐住宅和商辦混合的地方。