快訊

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
丹堤外觀。記者何秀玲／攝影
丹堤外觀。記者何秀玲／攝影

八方雲集宣布收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，10日收購價格揭曉，約6,570.4萬元；若以目前台灣丹堤67家來計算，一家店以不到百萬元取得。以現今開一間連鎖咖啡店，所需付出的店租、設備、裝潢的成本來相比，這筆交易到底划不划算？

先來看看開一家丹堤，要付出多少成本。從丹堤官網上顯示的台灣加盟簡章提到，一般店面30坪左右，單一樓面，就要約345萬元；這內含了加盟金、保證金、人力支援費、裝潢、硬體設施、機器設備等，以上還不含房屋租金、押金、5%營業稅，全數加上，一個加盟主開一家店，就要準備近400萬元。

熟悉丹堤的業者表示，八方雲集本次以每家店僅近100萬元，取得67家店，等於是加盟成本約四分之一價格，可說是筆十分划算的交易。丹堤咖啡在台已創立27年，具有連鎖咖啡知名度，八方雲集收購後，不需再花時間重新建立品牌，在積極推擴多元化品牌策略下，這次的投資計畫可為集團品牌布局再加分。

丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推陳出新吸客；近年來新興品牌如路易莎、cama崛起，也挖走不少年輕客人，導致丹堤客群嚴重老化，八方雲集未來接手後，勢必得將店型和餐點做出革新，才能逐漸找回流失的年輕客群。

台灣星巴克目前店數約496家，近年來在店型和餐點不斷推陳出新。去年在信義區的台北時代門市，宣布該門市不只賣咖啡，還要賣氮氣咖啡，並首度導入法國直送的現烤麵包並販售酒品，全新的銷售模式震撼連鎖咖啡業；今年9月更宣布推出蔬食餐點，有三款還使用Beyond Meat（未來肉）為主食材的植物基餐點。

路易莎咖啡以本土「小」連鎖通路之姿，在幾年內通路數暴增，目前已達505家，店數甚至超越龍頭星巴克，優越的加盟策略、一條龍的經營模式、精準的產品策略三大要點，是快速展店的關鍵。

專賣咖啡的cama以往門市都僅賣咖啡飲料，今年跟進路易莎，首次開出「亮點門市」，銷售蛋糕和輕食餐點。cama表示，因有銷售餐點，也提高了客單價和營業額，主要進駐住宅和商辦混合的地方。

咖啡 八方雲集

延伸閱讀

答案揭曉！八方雲集以這個價格收購丹堤咖啡

八方搶賺咖啡財 革新成挑戰

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

星巴克「全品項買一送一」7-11獨家集點兌換！加碼「初鹿牧場麥芽牛乳2.0」即日開賣

相關新聞

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

八方雲集宣布收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，10日收購價格揭曉，約6,570.4萬元；若以目前台灣丹堤67...

全球唯一國際五金展後天舉辦 業者虛實整合搶商機

受新冠肺炎疫情影響，今年全球僅有的一場國際五金展13至15日在台中國際展覽館展出，參與展出的業者都希望藉著這場展找到商機...

工業區廠房立體化首案成功 台中精科園區詢問度高

為了替廠商排除投資障礙，台中市經濟發展局積極推動工業區廠房立體化，首家業者韋僑科技日前已順利通過，經發局長張峯源說，目前...

產業追蹤／美抵制陸企 台鏈三路突圍

美中貿易戰升溫為科技戰，部分廠商採取分散布局，國際供應體系趨於區域化；2020年在新冠肺炎疫情推波助瀾下，包括美國、日本...

產業追蹤／斷鏈風險 驅動兩需求

美中貿易戰發展至今已近兩年，逐漸演變成科技戰，對全球產業供應鏈產生巨大衝擊，除傳統勞力密集產業加速遷移出中國大陸，國際高...

賓士15日發表新車

豪華車龍頭台灣賓士15日將發表主力車款E-Class改款新車，成就台灣賓士今年難得一見大動作新車發表。

北士科地上權案 有望標脫

台北市二大地上權案件即將在未來二周內截止投標，首先是目標投資規模高達300億元，量體龐大的北投士林科學園區，已有數家業者...

北士科標案條件放寬 推升開發意願

北投士林科學園區地上權案規模龐大，去年首次釋出時，歷經招商失利流標，今年二度釋出土地，台北市產發局指出，為吸引業者投標，...

產業追蹤／智慧建置 創造新服務

產業環境劇變，衝擊最大者當屬美中貿易戰與新冠肺炎疫情，2018年展開的美中貿易戰讓全球供應鏈重組，多數製造大廠將生產基地...

八方雲集買丹堤 收購價6,500萬元

八方雲集日前宣布收購丹堤咖啡69%股權，加入連鎖咖啡市場，昨（10）日公告收購價格約6,570.4萬元，交易相對人為該公...

虎山茶集國慶日登場 西藏茶席邀民眾在虎山藝術館體驗

虎山藝術館結合10月份南投世界茶葉博覽會在中興新村，今(10)日於雙十國慶日舉辦「虎山茶集」活動日，特別邀請展出藝術家梁...

豐邑「菁科2 MAX」熱銷5成 國慶日提前舉行動土典禮

總銷達60億元的豐邑「菁科2MAX」，今(10)日選在國慶日隆重舉辦正式公開、動土活動，由豐邑機構總經理邱崇喆率領機構各...

熱門新聞

好險沒去？高雄跳電事件網嗆：連水、電都搞不定還想台積電

5G iPhone來了 砷化鎵廠吃補

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

航空業「抗疫」 靠貨運撐大局

國安基金 12日討論護盤授權

全球PC出貨大成長 宏碁上季增幅第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。