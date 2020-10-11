工業區廠房立體化首案成功 台中精科園區詢問度高

為了替廠商排除投資障礙，台中市經濟發展局積極推動工業區廠房立體化，首家業者韋僑科技日前已順利通過，經發局長張峯源說，目前精密機械科技創新園區的廠商詢問度高，經發局也取消了廠房限高25公尺，以及增加容積須增健停車場的限制，十分有利於廠商把廠房立體化，解決用地需求問題。

張峯源說，要增加容積率，廠商商若增加綠能使用，例如購買綠電使用可以增加5%，公益回饋如增設員工托育、托嬰和活動中心等也有30%，還有新投資支出每新增1000萬元可以增加1%，總計可以增加50%的容積率。

他指出，工業區廠商立體化有助於業者取得更大面積的廠房使用，有利於工業生產；韋僑科技通過後目前精密機械園區業者詢問度亦高，市府會積極配合業者解決相關問題。

張峯源說，韋僑科技是國際無線射頻識別(RFID)詢答器領先者，因產能擴張，預計投資23億元申請工業區立體化方案，提升大里仁化工業區新建廠房容積率；由現行240%增加到280%，廠房從6樓「長高」至8樓，規畫作為倉儲及辦公空間。