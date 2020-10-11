聽新聞
test
0:00 / 0:00
工業區廠房立體化首案成功 台中精科園區詢問度高
為了替廠商排除投資障礙，台中市經濟發展局積極推動工業區廠房立體化，首家業者韋僑科技日前已順利通過，經發局長張峯源說，目前精密機械科技創新園區的廠商詢問度高，經發局也取消了廠房限高25公尺，以及增加容積須增健停車場的限制，十分有利於廠商把廠房立體化，解決用地需求問題。
張峯源說，要增加容積率，廠商商若增加綠能使用，例如購買綠電使用可以增加5%，公益回饋如增設員工托育、托嬰和活動中心等也有30%，還有新投資支出每新增1000萬元可以增加1%，總計可以增加50%的容積率。
他指出，工業區廠商立體化有助於業者取得更大面積的廠房使用，有利於工業生產；韋僑科技通過後目前精密機械園區業者詢問度亦高，市府會積極配合業者解決相關問題。
張峯源說，韋僑科技是國際無線射頻識別(RFID)詢答器領先者，因產能擴張，預計投資23億元申請工業區立體化方案，提升大里仁化工業區新建廠房容積率；由現行240%增加到280%，廠房從6樓「長高」至8樓，規畫作為倉儲及辦公空間。
該立體化方案涉及開發計畫變更及環境差異相關事項，都發局及環保局釋疑，開發計畫變更部分因容積仍未達300%，可變更內容對照表方式辦理；環境差異如汙染量未超過環境差異分析報告所載上限，則可辦理備查，後續程序完備後，將由市府協助送工業區主管機關核定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言