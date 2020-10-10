虎山茶集國慶日登場 西藏茶席邀民眾在虎山藝術館體驗

虎山藝術館結合10月份南投世界茶葉博覽會在中興新村，今(10)日於雙十國慶日舉辦「虎山茶集」活動日，特別邀請展出藝術家梁晊瑋、吳極、以及漆道坊的全體師生親友與現場來賓共同參與。

主辦單位歡迎茶博期間與家人好友同遊虎山藝術館，欣賞梁晊瑋漆道坊「游目騁懷」師生聯展及吳極銅/氧化繪畫藝術作品公益義賣展二檔展出，展期自即日起至11月1日止。

為感謝虎山藝術館舉辦吳極銅/氧化繪畫藝術作品公益義賣展，來幫助弱勢三失(失能、失智、失依)的長輩，扶助貧困孤老，華山基金會代表廖佩伶更致贈熱心公益的感謝狀，給承辦單位邁絡藝能及展出藝術家吳極老師。

虎山茶集以「有好茶、有音樂、有相聚」來號召特色茶席，運用虎山藝術館的花園藝術環境，及空間美學資源來設置主題茶席。

除了文人茶席、鹿谷生活茶席外，更規劃有「藏心茶席」，由茶師丹增卓瑪邀請來賓體驗穿著傳統藏服，來沖煮酥油茶、品嚐特色糌粑，了解西藏高原千年歷史的茶文化。

藏族諺語有「漢族飯飽腹，藏家茶飽肚」之說，形容藏族嗜茶之普遍，飲茶之量多，在藏族不論貧富，「每天至少飲茶五六次，每次人必十數碗」所以藏族人民來說，確實是不能一日無茶。

虎山茶集結合大南投愛鄉關懷協會在地農特產，及陶藝家楊能傑的柴燒茶器，以及貓頭鷹咖啡等特色手作商品，讓全家踏青、享受自然與藝文洗禮的好友們一同來虎山作客、同遊虎山。

活動特別邀請「拉皮歐加室內樂團」，以輕快的爵士樂及精典歌曲來演出，為現場帶動輕鬆歡樂氛圍；還有「漆道坊古琴師生匯演」，藉由古琴音域寬廣，音色深沉，餘音悠遠來為現場品茗的賓客清憂解煩。

午後安排親子最愛的蔡明佑奇幻魔術秀，蔡明佑魔術師以近距離的互動來逗趣，全場驚喜滿滿，伴隨著午后的茶會時光由林浩一老師吉他彈唱與主持人亞瑟帶動現場來賓互動歡唱，以國慶日的愛國歌曲引起共鳴。