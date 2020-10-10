豐邑「菁科2 MAX」熱銷5成 國慶日提前舉行動土典禮

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
總銷達60億元的豐邑「菁科2 MAX」，今日選在國慶日舉辦動土活動，由豐邑機構總經理邱崇喆主持。記者宋健生/攝
總銷達60億元的豐邑「菁科2 MAX」，今日選在國慶日舉辦動土活動，由豐邑機構總經理邱崇喆主持。記者宋健生/攝

總銷達60億元的豐邑「菁科2MAX」，今(10)日選在國慶日隆重舉辦正式公開、動土活動，由豐邑機構總經理邱崇喆率領機構各單位代表參與，已購客戶逾300人攜老扶幼熱情參與，現場熱鬧滾滾。

豐邑機構看好南屯嶺東商圈與精密科技園區地利之便的房市發展力，繼菁科城一期熱銷後，積極推出「菁科2 MAX」，更優勢的基地條件與產品力，未公開預約期間2至4房全面超熱賣破五成。

邱崇喆指出，「菁科2 MAX」基地座落嶺東商圈最精華建功重劃區，擁有南屯強大交通力，5分鐘直上74號道，左擁南屯精科特區，右抱七期、八期、單元二、單元三的生活資源，也獨享唯一2字頭優惠房價的重劃新聚落。

除此之外，9分鐘連接國道一、16分鐘連結國道三，加上便利園區通勤、運輸的特三號、近距高鐵站也僅有10分鐘。

其中的精密園區與嶺東商圈有著地利之便，雙擁新市政與南屯精科、加上唯一2字頭房價的稀有性，讓坐擁嶺東16年完全學區的「菁科2 MAX」再次翻熱嶺東商圈房市。

邱崇喆表示，豐邑機構將建功重劃區最美的綠河街廓基地留給「菁科2 MAX」，2,514坪方正土地，正對春安國小棒球場第一排，北側與東側雙臨公園的綠廊角地，創造三面開闊無阻的永恆視野。

此案外觀以凌空23、24層之姿，樹立在天際與綠景之中，室內規劃2至4房格局、戶戶採光，為空間迎來風光水綠之外，社區也規劃了游泳池、運動遊戲室、多功能交誼廳、視聽室、茶屋等多項公設。

邱崇喆強調，豐邑致力於「擇好地，蓋好房」理念，為全國唯一連續20年榮獲國家建築金質獎，累積獲獎共計114座，其中有37座全國首獎、72座金質獎、5座特別獎。

這百座建築金獎的實力背後，是擁有最嚴謹、最高規格的國家級工法，為每一座豐邑建築打造最安全的夢想家園，更重視售後服務品質與豐邑家族的永續關懷。

目前，豐邑透過成立「豐生活」，將多樣性藝文活動融入社區經營，也輔導豐邑機構的社區拿下多次台中市優良公寓大廈評選獎項，匯聚社區住戶共好的生活型態。

另外，也設立「豐藝館」珍藏及布展當代名家的藝術品、致力推廣美學生活，更是國際頂尖飯店「喜來登」在台的合作夥伴。

「菁科2 MAX」擁有優勢的基地條件與產品力，未公開預約期間2至4房全面超熱賣，整體銷售迅速突破五成。記者宋健生/攝影
「菁科2 MAX」擁有優勢的基地條件與產品力，未公開預約期間2至4房全面超熱賣，整體銷售迅速突破五成。記者宋健生/攝影

重劃區 國道

延伸閱讀

這裡最愛國！國慶日金門主要街道全都插滿國旗

上午跑雲林下午趕南投 王惠美是這麼過國慶日

引火燒稻草 國慶日苑裡接連傳出雜草火警

熱力四射精彩不斷電 斗六雙十森巴踩街超熱情

相關新聞

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

八方雲集繼創立第二品牌梁社漢排骨後，昨（9）日公告董事會通過收購丹堤咖啡69%股權，震驚連鎖咖啡市場！八方雲集表示，看好...

建商揮軍南下 插旗飯店

看好南部市場，北部建商搶進高雄、台南插旗飯店市場；達麗建設董事長謝志長透露，將在台南高鐵特區逾4,000坪基地上打造星級...

台北紡織展13日登場 聚焦五大主軸

由紡拓會主辦的台北紡織展（TITAS）13日登場，將聚焦永續環保、個人防護、智慧紡織等五大主軸，逾350家廠商參展，也是...

扭轉危機成轉機 紡織業搶進防疫品市場

新冠肺炎疫情擴散全球，紡織業成重災區；不過業者反應快速，迅速轉攻生產防護衣、隔離衣、口罩等防疫產品，鎖定新常態下的防疫商...

迎接國際女孩日 承億文旅全台飯店放「這個」被讚翻

迎接國際女孩日(10月11日)，台灣最大文創設計旅店集團承億文旅，即日起至11月7日推出「女子力旅遊」系列活動，攜手涼感...

看準龐大素食人口 卜蜂、大成鴨子划水布局植物肉

看準台灣素食人口多，搭上植物肉話題，國內2大肉廠包括大成與卜蜂均透露，正在積極研發中，大成表示，最困難在於如何確保口感良...

植物肉推廣 3大瓶頸有待克服

看好綠色飲食趨勢，近年台灣餐飲、零售業者販售起植物肉食材與餐點，雖然搭上健康風潮與新鮮感，不過卻面臨3大瓶頸，包括口感不...

植物肉商機夯！ 超商餐飲業搶食600億商機

歐美掀起綠色飲食風潮，台灣餐飲、零售業者看好商機，陸續推出植物肉食品，包括全家便利超商、家樂福與星巴克等均加入戰局，吸引...

台北紡織展／防疫、環保 展場兩大顯學

2020台北紡織展即將開鑼，「防疫」與「環保」成為今年展場最重要的兩大顯學。其中，遠東新搶攻口罩上游關鍵材料商機，儒鴻搶...

紡織展來了 台塑、遠東新尬場

一年一度的台北紡織展將於周二（13日）開鑼，隨著下半年紡織業景氣走出谷底，加上福懋、力麗、儒鴻、遠東新等紡織股各擁題材加...

八方搶賺咖啡財 革新成挑戰

八方雲集收購丹堤69%股權，正式加入連鎖咖啡市場，雖然丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推...

經營三撇步 八方雲集寫鍋貼傳奇

八方雲集成為今年少數不受疫情衝擊的餐飲業者，上半年已賺近半個股本，經營撇步是什麼？餐飲專家指出，八方雲集把現金流效益發揮...

熱門新聞

好險沒去？高雄跳電事件網嗆：連水、電都搞不定還想台積電

台積 傳可部分供貨華為

壽險接軌IFRS 17 增資警鈴響

台幣強勢 28字頭恐成新常態

股王大立光遇逆風 是因這家客戶業績即將歸零？

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。