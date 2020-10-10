豐邑「菁科2 MAX」熱銷5成 國慶日提前舉行動土典禮

總銷達60億元的豐邑「菁科2MAX」，今(10)日選在國慶日隆重舉辦正式公開、動土活動，由豐邑機構總經理邱崇喆率領機構各單位代表參與，已購客戶逾300人攜老扶幼熱情參與，現場熱鬧滾滾。

豐邑機構看好南屯嶺東商圈與精密科技園區地利之便的房市發展力，繼菁科城一期熱銷後，積極推出「菁科2 MAX」，更優勢的基地條件與產品力，未公開預約期間2至4房全面超熱賣破五成。

邱崇喆指出，「菁科2 MAX」基地座落嶺東商圈最精華建功重劃區，擁有南屯強大交通力，5分鐘直上74號道，左擁南屯精科特區，右抱七期、八期、單元二、單元三的生活資源，也獨享唯一2字頭優惠房價的重劃新聚落。

除此之外，9分鐘連接國道一、16分鐘連結國道三，加上便利園區通勤、運輸的特三號、近距高鐵站也僅有10分鐘。

其中的精密園區與嶺東商圈有著地利之便，雙擁新市政與南屯精科、加上唯一2字頭房價的稀有性，讓坐擁嶺東16年完全學區的「菁科2 MAX」再次翻熱嶺東商圈房市。

邱崇喆表示，豐邑機構將建功重劃區最美的綠河街廓基地留給「菁科2 MAX」，2,514坪方正土地，正對春安國小棒球場第一排，北側與東側雙臨公園的綠廊角地，創造三面開闊無阻的永恆視野。

此案外觀以凌空23、24層之姿，樹立在天際與綠景之中，室內規劃2至4房格局、戶戶採光，為空間迎來風光水綠之外，社區也規劃了游泳池、運動遊戲室、多功能交誼廳、視聽室、茶屋等多項公設。

邱崇喆強調，豐邑致力於「擇好地，蓋好房」理念，為全國唯一連續20年榮獲國家建築金質獎，累積獲獎共計114座，其中有37座全國首獎、72座金質獎、5座特別獎。

這百座建築金獎的實力背後，是擁有最嚴謹、最高規格的國家級工法，為每一座豐邑建築打造最安全的夢想家園，更重視售後服務品質與豐邑家族的永續關懷。

目前，豐邑透過成立「豐生活」，將多樣性藝文活動融入社區經營，也輔導豐邑機構的社區拿下多次台中市優良公寓大廈評選獎項，匯聚社區住戶共好的生活型態。