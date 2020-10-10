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台北紡織展／防疫、環保 展場兩大顯學

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

2020台北紡織展即將開鑼，「防疫」與「環保」成為今年展場最重要的兩大顯學。其中，遠東新搶攻口罩上游關鍵材料商機，儒鴻搶攻機能口罩，福懋利用回收尼龍漁網再製成布料搶攻環保附加材質商機。

遠東新本來就是全球最大醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，供應口罩上游關鍵材料，特別是內層的吸水親膚層，遠東新在疫情期間每月供應高達600噸用量，可製作16億片口罩。今年紡織展遠東新鎖定「防疫衛材」為頭號主題，除了口罩，遠東新生產的原料還被運用在防霧面罩、防護眼鏡和採血管等防疫用品上。

遠東新總經理胡正隆信心滿滿表示，理想必須有人幫忙生產才能實現，如同IC設計公司設計出各種晶片，得靠台積電幫忙才能生產出來，而遠東新就是「環保再生界的台積電」。

紡織股王儒鴻集過去做機能衣的技術之精華，最近開發出全新的立體氣墊口罩，以時尚＋環保為訴求，也準備在今年紡織展大顯身手。

台塑集團旗下前兩年與知名戶外品牌Patagonia合作，福懋利用回收尼龍漁網再製成布料，達到環保永續的效果，相關理念獲得認同，公司預告，今年將會有更大規模的運動品牌加入採用。

遠東新 口罩 環保

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