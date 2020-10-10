紡織展來了 台塑、遠東新尬場

一年一度的台北紡織展將於周二（13日）開鑼，隨著下半年紡織業景氣走出谷底，加上福懋、力麗、儒鴻、遠東新等紡織股各擁題材加持，有利紡織族群成為台股新焦點。

2020台北紡織展將於10月13日在台北南港展覽館登場，為期三天，由於本次紡織展為台塑集團總裁王文淵重掌紡拓會（紡織展主辦單位）之後的首度大展，格外受到外界矚目。

今年紡織展，台塑集團與遠東集團再度並列最大參展廠商，遠東新總經理胡正隆表示，今年第2季紡織業確實受到新冠疫情很大的影響，但下半年已逐漸走出谷底，以遠東新為例，9月紡織事業的營運已大致回到疫情前的水準。為下半年景氣復甦定調。

最近紡織股題材不少，加上紡織展的輝映下，有利紡織族群成為台股聚焦焦點。同樣由王文淵擔任董事長的福懋，去年入股瑞士高階機能紡織品廠Schoeller Textil，短短一年傳出捷報，最近拿下蘋果新一代智慧音箱HomPod 2、頭戴耳機AirPods Studio等新品的紡織外層布料大單，創下台塑集團傳產事業首度打進蘋果鏈。由於雙方簽有保密協定，福懋在此次紡織展不會特別展出相關成果，但紡織3C跨界題材已成為國內紡織業追求轉型升級的趨勢亮點。

國內最早開始布局3C應用市場的紡織廠力麗，最近陸續打入蘋果智慧手錶Apple Watch的環保聚酯錶帶、iPhone 12編織傳輸充電線，以及Google新款智慧音箱Nest Audio等3C供應鏈，配合接下來耶誕檔期進入3C產品發表與出貨高峰，相關的3C題材可望持續熱炒。

今年因為新冠肺炎疫情橫掃，全球紡織業成為重災區之一，王文淵臨危授命，9月獲推舉第三度出任紡拓會董事長，期能帶領國內紡織業在逆境中突圍，久未公開現身的王文淵周二將親自參加紡織展開幕典禮，對於今年第4季及明年景氣的看法動見觀瞻。