八方搶賺咖啡財 革新成挑戰

八方雲集收購丹堤69%股權，正式加入連鎖咖啡市場，雖然丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推陳出新吸客；餐飲專家分析，近年來新興品牌如路易莎、cama崛起，也挖走不少年輕客人，導致丹堤客群嚴重老化，八方雲集未來接手後，勢必得將店型和餐點做出革新，才能逐漸找回流失的年輕客群。

台灣星巴克目前店數約496家，今年上半年表現，從統一超財報來看，統一超持股60%的悠旅生活、也是台灣星巴克，稅後純益3.09億元，和去年同期3.02億元相比，年增2.3%，在疫情期間依然有微幅成長。

星巴克在店型和餐點不斷推陳出新，像是去年在信義區的台北時代門市，宣布該門市不只賣咖啡，還要賣氮氣咖啡，並首度導入法國直送的現烤麵包並販售酒品，全新的銷售模式震撼連鎖咖啡業；今年9月更宣布推出蔬食餐點，有三款還使用Beyond Meat（未來肉）為主食材的植物基餐點。

擁有快速應變市場能力的星巴克，去年宣布攜手國內兩大外送平台foodpanda與Uber Eats合作，消費者可直接透過App點購，包括焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等常態熱銷品項。