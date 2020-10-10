經營三撇步 八方雲集寫鍋貼傳奇

八方雲集成為今年少數不受疫情衝擊的餐飲業者，上半年已賺近半個股本，經營撇步是什麼？餐飲專家指出，八方雲集把現金流效益發揮的淋漓盡致，首先加盟店完全不用擔心總公司開出票期過長必須準備周轉金；其次八方雲集的供應商也是收現，供貨順暢且願意壓低售價；第三，公司將降低成本的利潤回饋給加盟店，一起攜手寫下鍋貼傳奇。

專家表示，八方雲集因單價低，多數客人都使用現金付款，所以有龐大現金流，對於加盟八方雲集的加盟者來說，餐廳小店最重要是周轉金的問題，如果總部都用支票，票期一拉長，就得準備許多的周轉金，才能支付店租和薪水，而八方雲集跟加盟店的往來都以現金為主，也讓更多業者更有興趣投入加盟行列。

另外，八方雲集所有的食材原物料採購都是在地化，除了靠大量採購壓低成本外，和原物料供應商也是採取現金交易，供應商也因應立即收到現金，自然願意提供較低的售價成本，甚至願意先出貨給八方雲集，讓八方雲集的利潤跟著增加，八方雲集所降低的成本也跟加盟業者分享，在「有利可圖」下，加盟主都更認真賣產品。

八方雲集兩大品牌全台超過1,000間店，今年9月29日正式登錄興櫃。