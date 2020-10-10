聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

八方雲集繼創立第二品牌梁社漢排骨後，昨（9）日公告董事會通過收購丹堤咖啡69%股權，震驚連鎖咖啡市場！八方雲集表示，看好愛喝咖啡的市場商機，推動多元品牌的策略布局，至於收購價格，因董事會剛通過此收購案，收購金額將另行公布。

由於業界盛傳，丹堤咖啡營運遇到瓶頸，這一、兩年都在找新買主，業界人士估算，怡客咖啡連鎖店2016年由一之鄉以1.3億元收購91.59%股權，當時怡客全台店數達近60家；推估這次八方雲集買下丹堤在台灣市場共有67家店，收購金額應該有機會低於市價，有可能也在1億餘元。八方雲集成為繼統一集團、金車及一之鄉後加入國內搶攻「黑金」商機的業者。

專家也分析，其實從一兩年前開始，業界就傳出丹堤咖啡在找新買家，也曾接觸過大型連鎖咖啡店，但最後都沒談成，最後則是花落八方雲集，取得丹堤咖啡約69%的股權。丹堤咖啡在台已創立27年，具有連鎖咖啡知名度，八方雲集收購後，不需再花時間重新建立品牌，在積極推擴多元化品牌策略下，這次的投資計畫可為集團品牌布局再加分。

八方雲集表示，丹堤咖啡為國內平價連鎖品牌，與八方雲集庶民連鎖餐飲的理念不謀而合，近年來，丹堤咖啡落實餐飲業「行動商務020」虛實整合概念，導入App點餐支付、行動購物、雲端書城、電子票券、行動支付、自助點餐機等，提供顧客創新消費體驗。

今年度八方雲集門店進行汰弱留強、第二品牌梁社漢排骨積極展店、收購丹堤咖啡合作經營；香港部分新品牌百芳池上便當、八方台式麵屋亦持續拓展，現階段也計畫跨足美國市場，將經營觸角延伸至非華人地區。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

咖啡 八方雲集 餐飲業

延伸閱讀

八方雲集買股跨足咖啡 學者：比自創品牌更有效率

財股一週／新台幣攻破「楊金龍防線」 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

【今日精摘】陸加入COVAX讓疫苗採購現變數／違法直升機駕駛找到了

八方雲集朝多品牌經營發展 收購丹堤咖啡近7成股權

相關新聞

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

八方雲集繼創立第二品牌梁社漢排骨後，昨（9）日公告董事會通過收購丹堤咖啡69%股權，震驚連鎖咖啡市場！八方雲集表示，看好...

紡織展來了 台塑、遠東新尬場

一年一度的台北紡織展將於周二（13日）開鑼，隨著下半年紡織業景氣走出谷底，加上福懋、力麗、儒鴻、遠東新等紡織股各擁題材加...

建商揮軍南下 插旗飯店

看好南部市場，北部建商搶進高雄、台南插旗飯店市場；達麗建設董事長謝志長透露，將在台南高鐵特區逾4,000坪基地上打造星級...

台北紡織展／防疫、環保 展場兩大顯學

2020台北紡織展即將開鑼，「防疫」與「環保」成為今年展場最重要的兩大顯學。其中，遠東新搶攻口罩上游關鍵材料商機，儒鴻搶...

八方搶賺咖啡財 革新成挑戰

八方雲集收購丹堤69%股權，正式加入連鎖咖啡市場，雖然丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推...

經營三撇步 八方雲集寫鍋貼傳奇

八方雲集成為今年少數不受疫情衝擊的餐飲業者，上半年已賺近半個股本，經營撇步是什麼？餐飲專家指出，八方雲集把現金流效益發揮...

建商插旗飯店業／兩點考量 可攻可守

房產專家表示，建商插旗飯店業主要有兩點考量，第一，擁有長期性固定收益，避免營建業入帳暴起暴落。第二是土地位置優越，推住宅...

小港機場類出國 華航小小空服員9日高雄登場

華航「小小空服員 高雄起飛」體驗行程推出即引起話題熱潮，今( 9 )日在高雄小港機場熱鬧登場，聚集百餘位南台灣的大小朋友...

八方雲集朝多品牌經營發展 收購丹堤咖啡近7成股權

八方雲集（2753）繼第二品牌梁社漢排骨後，昨日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展。八方雲集表示，丹堤...

再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

八方雲集（2753）繼第二品牌梁社漢排骨後，8日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展。

2020亞洲最佳企業雇主獎 台達電脫穎而出

國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌揭曉「2020亞洲最佳企業雇主獎」，台達電（2308）於上百家企業中脫穎而出，...

沛波9月營收2.45億 創歷年同期新高

沛波鋼鐵（6248）9月自結營收為新台幣2.45億元，較去年同期成長7.86%，創下歷年同期新高。累計今年前9月營收為2...

熱門新聞

再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

繼AMD、Intel 台積電傳獲華為供應許可證

鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元

鴻海結盟SAP 生產力將躍升

央行出手 硬是壓貶台幣

亞太電：衝5G 搶進企業市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。