跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

八方雲集繼創立第二品牌梁社漢排骨後，昨（9）日公告董事會通過收購丹堤咖啡69%股權，震驚連鎖咖啡市場！八方雲集表示，看好愛喝咖啡的市場商機，推動多元品牌的策略布局，至於收購價格，因董事會剛通過此收購案，收購金額將另行公布。

由於業界盛傳，丹堤咖啡營運遇到瓶頸，這一、兩年都在找新買主，業界人士估算，怡客咖啡連鎖店2016年由一之鄉以1.3億元收購91.59%股權，當時怡客全台店數達近60家；推估這次八方雲集買下丹堤在台灣市場共有67家店，收購金額應該有機會低於市價，有可能也在1億餘元。八方雲集成為繼統一集團、金車及一之鄉後加入國內搶攻「黑金」商機的業者。

專家也分析，其實從一兩年前開始，業界就傳出丹堤咖啡在找新買家，也曾接觸過大型連鎖咖啡店，但最後都沒談成，最後則是花落八方雲集，取得丹堤咖啡約69%的股權。丹堤咖啡在台已創立27年，具有連鎖咖啡知名度，八方雲集收購後，不需再花時間重新建立品牌，在積極推擴多元化品牌策略下，這次的投資計畫可為集團品牌布局再加分。

八方雲集表示，丹堤咖啡為國內平價連鎖品牌，與八方雲集庶民連鎖餐飲的理念不謀而合，近年來，丹堤咖啡落實餐飲業「行動商務020」虛實整合概念，導入App點餐支付、行動購物、雲端書城、電子票券、行動支付、自助點餐機等，提供顧客創新消費體驗。