建商插旗飯店業／兩點考量 可攻可守

房產專家表示，建商插旗飯店業主要有兩點考量，第一，擁有長期性固定收益，避免營建業入帳暴起暴落。第二是土地位置優越，推住宅案賣掉了，土地就買不回來，因此透過轉做飯店、長期持有精華區土地。

建商表示，開發商投入飯店領域不僅能運用不動產開發經驗，來拓展上下游垂直整合鏈，飯店經營更可大量回收現金，對資金需求較大的營建業來說，算是進可攻、退可守的事業。

住展雜誌研發長何世昌觀察，不僅達麗建設、大陸建設、興富發建設接連搶進南部市場跨入飯店業，不少北部建商像是宏普建設、日勝生等開發商，也將旗下精華區土地以轉做飯店來長期持有，就是因為這些土地均具有「珍（貴）、稀（有）、絕（版）」三項特質，也就是地段精華、交通便利，以及基地大。

何世昌說，建商手中精華土地，基於「賣掉了就買不回來」的操作策略，尤其是一地難求的台北市更是明顯，因此，開發商手中難得好物件多會選擇長期持有。