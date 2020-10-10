建商揮軍南下 插旗飯店

看好南部市場，北部建商搶進高雄、台南插旗飯店市場；達麗建設董事長謝志長透露，將在台南高鐵特區逾4,000坪基地上打造星級飯店。另外，大陸建設則與日本大和房屋攜手在高雄亞灣區推星級飯店，預計2023年底完工亮相。

謝志長指出，公司在台南高鐵特區還有超過4,000坪基地，原先規劃住宅推案，但因該案位置優越，好的土地「賣掉了就買不回來」，在惜售、創造土地更高價值下，傾向打造三星級飯店，目前全案仍在規劃中，若該案確定成形，將是公司首筆飯店案。

達麗建設除了看好台南市場計畫經營飯店外，更在高雄捷運R24南岡山站前逾萬坪土地上打造當地首家美式複合式商場，全案已在去年動工，預計2021年第3季完工，初期年營業額目標為15億元；謝志長表示，該案擁有高醫岡山醫院，加上護理之家的龐大人流，看好該區未來將成為區域新休閒娛樂餐飲消費重鎮。

大陸建設同樣看好南部市場，已與日本重量級不動產開發商大和房屋在高雄亞灣區逾1,500坪基地聯手打造結合飯店、住宅複合式開發案；大陸建設表示，雙方已共同合資成立汎陸建設專事負責，其中飯店將擁有260間客房，住宅為地上29樓、地下四層共227戶之大樓，全案已在今年1月動工，預定2023年10月完工、總投資金額約60億元。

汎陸建設董事長高松幸男表示，汎陸建設在台灣的第一個作品在高雄，該案是是當地首個日系連鎖飯店，未來飯店將委由大倉飯店旗下的日航飯店管理集團負責經營管理，全案落成後，將成為高雄亞洲新灣區的新亮點。

這波指標建商搶攻南部飯店市場以國泰建設動作最快，2015年在高雄三多商圈開出HOTEL COZZI和逸高雄中山館，另外興富發建設也將分別在高雄美術館區、台南億載金城旁打造五星商務飯店和Aloft雅樂軒潮牌精品飯店，其中又以台南進度最快，預計2021年底試營運，高雄五星飯店預計2022年營運。