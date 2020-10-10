聽新聞
test
0:00 / 0:00

父子齊心 達爾膚挺過轉骨低潮

經濟日報 / 記者 陳書璿
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
達爾膚生醫董事長吳奕叡和父親吳英俊除了是事業上的好夥伴，私下相處也像朋友一樣，兩人最大的優點是可以互補。有別於傳統的家族企業、父傳子模式，他們二人經常一起打高爾夫球，甚至有新鮮好玩的東西，吳奕叡還會帶著父母親一起嘗試。

吳英俊是皮膚科權威醫師，吳奕叡並沒有繼承父業。他畢業於美國哥倫比亞大學理工學系後，副修財務工程，更曾在華爾街當過分析師，回台後也做過私募基金的工作。

吳奕叡指出，當初踏進醫美領域，覺得醫美產業很好玩，而且很有潛力，加上正逢台灣醫美產業即將起飛，他一方面協助父親的診所進行轉型，一方面創立DR.WU品牌，憑藉著父親深厚的醫學根基和臨床經驗，很快就讓品牌一飛沖天。

不過，2014年達爾膚也面臨第一次企業危機，當時媒體報導DR.WU其中一項粉餅產品檢驗出有毒重金屬鋇，儘管衛福部食藥署已在第一時間澄清，鋇並沒有致癌性，世界各國也並未將鋇歸類為致癌物質。但達爾膚總公司樓下仍被媒體團團包圍，最後還是由吳英俊出面，用醫譽力保自家產品安全，將疑慮產品全數下架，很快將風波平息。

這堂危機處理的課程，也讓父子二人的感情更加緊密，吳奕叡回想說：「這時才深覺有皮膚科權威的父親，是多麼的重要和幸運。」

經過17年的努力，走過企業危機、營運轉骨的低潮，現在的吳奕叡，別人不會再叫他「吳英俊的兒子」。反而是吳英俊，常被說是達爾膚生技董事長吳奕叡的父親。青出於藍、更勝於藍，吳英俊早先所有的擔心，都化為如今的驕傲，深深以兒子為榮。

達爾膚 皮膚科 醫美

延伸閱讀

佐登雙美循環服務帶動保養品熱銷 9月營收亮眼

特力轉骨 全年營收拚400億元

楊金龍為什麼說錯？ 你口袋裡的新台幣正在轉骨成強勢貨幣

況明潔體重46公斤 被嫌「皮薄、太瘦」竟遭醫美拒收

相關新聞

跨足「黑金」 八方雲集收購丹堤

八方雲集繼創立第二品牌梁社漢排骨後，昨（9）日公告董事會通過收購丹堤咖啡69%股權，震驚連鎖咖啡市場！八方雲集表示，看好...

紡織展來了 台塑、遠東新尬場

一年一度的台北紡織展將於周二（13日）開鑼，隨著下半年紡織業景氣走出谷底，加上福懋、力麗、儒鴻、遠東新等紡織股各擁題材加...

建商揮軍南下 插旗飯店

看好南部市場，北部建商搶進高雄、台南插旗飯店市場；達麗建設董事長謝志長透露，將在台南高鐵特區逾4,000坪基地上打造星級...

線上+線下 達爾膚衝高市占率

達爾膚董事長吳奕叡指出，達爾膚上櫃以來公司每年保持穩定的獲利，每年股利配發率皆高達八成以上。達爾膚經過2017年體質調整...

達爾膚 打造醫美保養帝國

醫美保養品牌DR.WU是達爾膚生醫科技董事長吳奕叡傳承父親的理念所創立。1987年，皮膚科醫生吳英俊設在台北市永康街的皮...

父子齊心 達爾膚挺過轉骨低潮

達爾膚生醫董事長吳奕叡和父親吳英俊除了是事業上的好夥伴，私下相處也像朋友一樣，兩人最大的優點是可以互補。有別於傳統的家族...

台北紡織展／防疫、環保 展場兩大顯學

2020台北紡織展即將開鑼，「防疫」與「環保」成為今年展場最重要的兩大顯學。其中，遠東新搶攻口罩上游關鍵材料商機，儒鴻搶...

八方搶賺咖啡財 革新成挑戰

八方雲集收購丹堤69%股權，正式加入連鎖咖啡市場，雖然丹堤在台立足近30年，不過，連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推...

經營三撇步 八方雲集寫鍋貼傳奇

八方雲集成為今年少數不受疫情衝擊的餐飲業者，上半年已賺近半個股本，經營撇步是什麼？餐飲專家指出，八方雲集把現金流效益發揮...

建商插旗飯店業／兩點考量 可攻可守

房產專家表示，建商插旗飯店業主要有兩點考量，第一，擁有長期性固定收益，避免營建業入帳暴起暴落。第二是土地位置優越，推住宅...

水餃店跨足咖啡…3路夾殺 老牌聯手突圍

八方雲集收購丹堤將切入連鎖咖啡市場，雖然丹堤在台立足近三十年，但連鎖咖啡龍頭星巴克的店型和餐點，不斷推陳出新吸客；近年來...

小港機場類出國 華航小小空服員9日高雄登場

華航「小小空服員 高雄起飛」體驗行程推出即引起話題熱潮，今( 9 )日在高雄小港機場熱鬧登場，聚集百餘位南台灣的大小朋友...

熱門新聞

再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

繼AMD、Intel 台積電傳獲華為供應許可證

鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元

八方雲集朝多品牌經營發展 收購丹堤咖啡近7成股權

財股一週／新台幣攻破「楊金龍防線」 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

扣除開銷、理財每個月多1萬要幹嘛？ 網4字真理建議續投資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。