父子齊心 達爾膚挺過轉骨低潮

圖／經濟日報提供 達爾膚生醫董事長吳奕叡和父親吳英俊除了是事業上的好夥伴，私下相處也像朋友一樣，兩人最大的優點是可以互補。有別於傳統的家族企業、父傳子模式，他們二人經常一起打高爾夫球，甚至有新鮮好玩的東西，吳奕叡還會帶著父母親一起嘗試。

吳英俊是皮膚科權威醫師，吳奕叡並沒有繼承父業。他畢業於美國哥倫比亞大學理工學系後，副修財務工程，更曾在華爾街當過分析師，回台後也做過私募基金的工作。

吳奕叡指出，當初踏進醫美領域，覺得醫美產業很好玩，而且很有潛力，加上正逢台灣醫美產業即將起飛，他一方面協助父親的診所進行轉型，一方面創立DR.WU品牌，憑藉著父親深厚的醫學根基和臨床經驗，很快就讓品牌一飛沖天。

不過，2014年達爾膚也面臨第一次企業危機，當時媒體報導DR.WU其中一項粉餅產品檢驗出有毒重金屬鋇，儘管衛福部食藥署已在第一時間澄清，鋇並沒有致癌性，世界各國也並未將鋇歸類為致癌物質。但達爾膚總公司樓下仍被媒體團團包圍，最後還是由吳英俊出面，用醫譽力保自家產品安全，將疑慮產品全數下架，很快將風波平息。

這堂危機處理的課程，也讓父子二人的感情更加緊密，吳奕叡回想說：「這時才深覺有皮膚科權威的父親，是多麼的重要和幸運。」

經過17年的努力，走過企業危機、營運轉骨的低潮，現在的吳奕叡，別人不會再叫他「吳英俊的兒子」。反而是吳英俊，常被說是達爾膚生技董事長吳奕叡的父親。青出於藍、更勝於藍，吳英俊早先所有的擔心，都化為如今的驕傲，深深以兒子為榮。