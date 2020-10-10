線上+線下 達爾膚衝高市占率

達爾膚董事長吳奕叡指出，達爾膚上櫃以來公司每年保持穩定的獲利，每年股利配發率皆高達八成以上。達爾膚經過2017年體質調整年後，2019年已逐步完成大陸市場布局，今年雖然遇上百年一遇的疫情，上半年營收獲利受影響，可望下半年追回上半年的影響。以下是專訪紀要：

圖／經濟日報提供

問：達爾膚未來在大陸市場布局的規劃？

答：2019年開始，達爾膚開始積極調整大陸經銷方式，從直營轉為賣斷代理商，虧損逐步減少。並引進新合作夥伴，先幫公司把脈，目前成效漸顯，重要通路大陸屈臣氏轉由專業代理商經營布局。

2019年已完成大陸的組織調整，並重新品牌定位、明星系列升級及推出高端幹細胞系列，強化營運動能，營運可望維持向上動能。由於大陸營運已經上軌道，因此短期不會有大型併購的需求，因此，去年底董事會也決議通過，以資本公積發放現金股利每股10元，現金殖利率約15.15%。

大陸轉投資部分，今年全年有機會將是損益兩平。若考慮大陸子公司不再認列影響，達爾膚今年帳面營收可能年減三成，但因營益率將顯著改善，全年每股純益有機會年增持穩。

問：達爾膚除大陸市場外，是否還有其他市場的布局規劃？

答：DR.WU今年2月進駐日本網購龍頭平台Amazon、Yahoo!及樂天，原先也與許多實體通路洽談中，但因新冠肺炎疫情延宕。日本是化妝品、保養品的領先市場，進入這個市場，肯定有很多可以學習的地方，包括消費者、美容業者、網紅給的回饋，讓品牌可以學習到更多，找到更多改善、進步的地方。

問：在銷售通路規劃上，達爾膚的下一步策略？

答：通路上，台灣地區的布局仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下的銷售通路，包含屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO購物網、YAHOO購物中心、蝦皮拍賣。

大陸則聚焦重要線上電商平台，深化實體通路之區域型經銷商，進駐更多美妝零售店。

展望2020年，大陸方面線上通路會以阿里巴巴集團平台為主，包括天貓、跨境、淘寶，其他如京東、唯品和小紅書等也將並進，線上搭配線下，全力衝刺銷售，希望拿下更高市占，提升品牌價值，營運力拚打平。台灣方面穩定發展，2019年線上成長約一成，預估今年線上加線下將有個位數成長。

問：今年以來各行各業受到疫情影響，達爾膚下半年展望如何？

答：其實達爾膚自去年11月起改變大陸子公司的營收認列方式，因該子公司持股比率調整為51%，且不再認列大陸營收於合併營收內，導致該月起達爾膚營收年減幅度擴大，今年第1季營收年減29%，但若扣除大陸子公司比較基數不同影響，內銷與非大陸的海外銷售額年減落在個位數。

受到疫情影響實體銷售，達爾膚第2季營收明顯減少，但看好振興三倍券與疫情過後的正常消費，7月起主要藥妝通路規劃多檔較大的活動檔期，刺激保養品在內的奢侈品銷售，全年內部仍期許下半年能追回上半年受影響的營收。

對今年新品的上市計畫，都維持年初計畫，全年預估會有十個以上的新品上市，而重量級的改版商品，包括玻尿酸已於第2季上市，杏仁酸新產品也會在第3季問世，期待刺激常態銷售。

今年營運將從多面向著手，升級明星玻尿酸及杏仁酸兩大系列產品配方及外觀包裝設計，推出全新高端醫美保養系列，加上全新品牌代言人吳慷仁的加入，希望提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫。

另外，公司並持續落實「品牌力+產品力+銷售力」營運策略，同時強化線上通路布局，並藉由專業醫美形象結合代言人與網路名人的推薦分享，提升消費者的品牌忠誠度及回購率，增添未來營運成長動能。