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達爾膚 打造醫美保養帝國

經濟日報 / 記者 陳書璿
達爾膚董事長吳奕叡（右）與父親皮膚科權威醫師吳英俊
達爾膚董事長吳奕叡（右）與父親皮膚科權威醫師吳英俊

醫美保養品牌DR.WU達爾膚生醫科技董事長吳奕叡傳承父親的理念所創立。1987年，皮膚科醫生吳英俊設在台北市永康街的皮膚科診所經常門庭若市，當時許多國際外交官、達官顯要指名要找吳英俊，因為其自製皮膚用藥膏效果佳，診所外面常大排長龍，假日也無法休息。

吳奕叡表示，父親平日看診，假日還要調製保養品、導入液、藥膏，實在分身乏術，他希望為父親分攤工作，決定找代工廠合作，想要量化父親的配方，希望自製化妝保養品，由機器量產取代人工，因此20多年前研發第一款三合一的導入液，甚至打敗美、日、歐很多國際品牌，很快就在台灣市場占有一席之地。

自創品牌 吸引私募投資

吳奕叡說，一開始只是幫父親營運診所、協助組織重整，但當父子共同創立品牌時，也面臨很多磨合期。他說，初期常與父親的意見相左，常從診所討論到返家還在持續進行。就連當初品牌命名，兩代看法也不相同，一開始父母反對品牌以DR.WU命名，擔心品牌推出反而讓父親累積的名聲蒙塵，後來他保證不會讓此事發生，才拍板定案。

吳奕叡表示，他看到亞洲醫美未來的商機，25歲時毅然放棄AIG創投的高薪工作回到台灣。為了創業，他拿出500萬元存款，協助父親創立英爵醫美診所。當初國內還沒有醫美診所，因此定位在微整型，沒想到反而成為台灣醫學美容市場的重要先驅。

他也建議父親自創品牌，並創立「天昱生技」，也就是後來的達爾膚生技，主攻DR.WU品牌，也成為國內首家醫師姓氏為品牌命名。

吳奕叡努力經營品牌，讓DR.WU品牌在國際聲名大噪 ，目前累計全球有超過2,200個據點。2014年更吸引LVMH集團的私募基金模里西斯商（L Capital Taiwan Beauty LTD）以新台幣7.5億元入股，取得二成股權，創下國內醫美產業首例，並藉由LVMH的國際知名度揮軍中國大陸市場。

登錄興櫃 一度躍居股后

能夠吸引私募基金模里西斯商青睞，吳奕叡不諱言是與過去的人脈有關，過去做創投，也看了很多投資機會，更發掘亞洲醫學美容市場的商機。

2015年4月30日，達爾膚以130元登錄興櫃掛牌，股價最高一路來到442元，成為當時興櫃股后，主要是因為有國際精品路易威登LV集團加持，看準醫美市場的蓬勃，透過旗下私募基金在2014年時入股。

不過，二年後達爾膚遇到大環境轉變，國內消費趨於保守，而陸客來台人次減少，影響整體營收和淨利率。公司2016年前是每年每股純益7元以上、甚至一個股本，但2017年第2季開始營運陷入低潮，每股純益僅0.37元，內部定調當年度為調整年，力拚通路庫存去化後逐步回溫。因陸客來台人數減少，影響內銷市場，加上藥妝通路清理庫存與上架調整，費用率拉高，都是當年度獲利銳減的原因。

DR.WU達爾膚與代言人昆凌攜手作公益。達爾膚／提供
DR.WU達爾膚與代言人昆凌攜手作公益。達爾膚／提供

2018年達爾膚由大陸屈臣氏面膜櫃轉進美妝櫃，但大陸3,000家屈臣氏，達爾膚僅設點100多家，未達經濟效益，大陸線下銷售基本成本偏高，線上廣告成本也居高不下，加上辦公室由上海搬到北京，導致當年大陸營運呈現虧損。

不過，達爾膚當年年底找來美妝經驗豐富的團隊，經過磨合後，公司漸漸找到調整方向。2019年開始，吳奕叡調整大陸經銷方式，從直營轉為賣斷代理商，虧損逐步減少。並引進新合作夥伴，先幫公司把脈，目前成效漸顯，重要通路大陸屈臣氏轉由專業代理商經營布局。

DR.WU定位在「醫生品牌」的「醫美保養品」，今年上任的總經理李凌玲過去曾於化妝品大廠巴黎萊雅（L'Oreal） 擔任行銷主管，更於伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）行銷傳媒主管，將負責公司整體策略發展與營運管理，帶領DR.WU邁向下一階段成長。

醫美 達爾膚 DR.WU

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