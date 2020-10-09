快訊

國慶前夕2共機擾我西南空域 今年擾台已達221架次

高盛「多頭總司令」：美股選前可能面臨大跌

遠傳攜手NCC秀5G實力 零時差轉播職棒賽事

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳表示，與桃園淵源頗深，雙方曾攜手打造首座全面採用智能聯網路燈的城市，以及透過遠傳AIoT技術為桃園醫院落實智慧防疫照護，更以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術建置下水道科技防汛系統。歐新社
遠傳表示，與桃園淵源頗深，雙方曾攜手打造首座全面採用智能聯網路燈的城市，以及透過遠傳AIoT技術為桃園醫院落實智慧防疫照護，更以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術建置下水道科技防汛系統。歐新社

桃園市政府經濟發展局、日本NTT集團子公司台灣恩悌悌、遠傳電信攜手將桃園國際棒球場打造成為智慧互動球場，今（9）日首度透過5G訊號，將位於桃園棒球場中樂天桃猿大戰富邦悍將的精采賽事，零時差的在台茂購物中心戶外廣場直播，打造全新賽事直播新體驗。

迎接桃園國際棒球場的首場5G直播，台茂購物中心戶外廣場也舉辦「全智慧x超逼真」互動球場體驗發表會，桃園市長鄭文燦、NTT Ltd.台灣執行長廖宇、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政出席。

鄭文燦表示，去年6月桃猿隊與NTT簽訂合作意向書 （MOU），期望借助NTT集團創新而深厚的技術底蘊，將桃園國際棒球場打造成智慧互動球場，很高興能夠在一年後看到團隊努力的成果展現。NTT是全球知名的科技集團，將自身的獨家智慧技術帶來台灣，不僅讓智慧運動的種籽在台灣生根發芽，也幫助棒球運動走出台灣、看見世界。

台灣NTT執行長廖宇表示，2019年9月，NTT在美國首創實現超逼真觀看（Ultra Reality Viewing，URV）球賽體驗。台灣NTT團隊在日本母公司的支持下，特別將此獨家技術引進台灣，在桃園國際棒球場設置多個特殊的4K攝影機，將球場拍攝的高畫質影像即時傳輸至遠距的互動球賽體驗館內，利用超寬螢幕搭配環繞音效，完整呈現出球場上的觀眾席視野，球迷朋友雖然不在現場也能身歷其境，同步感受棒球場內的熱情氣氛、沒有距離。

李鑑政表示，桃園市積極發展全方位智慧城市，NTT為日本第一大電信事業集團，遠傳與實力堅強的夥伴共同打造5G智慧球場，特別是在歷經9次中華職棒總冠軍賽的桃園國際棒球場，更是意義非凡，桃園國際棒球場、台茂購物中心戶外廣場，都覆蓋遠傳5G訊號，台茂廣場的民眾可觀賞精彩賽事，未來前往棒球場的球迷也可透過App進行智慧點餐、智慧購票、多元互動功能，使用科技帶來的智慧娛樂生活。

遠傳表示，與桃園淵源頗深，雙方曾攜手打造首座全面採用智能聯網路燈的城市，以及透過遠傳AIoT技術為桃園醫院落實智慧防疫照護，更以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術建置下水道科技防汛系統。李鑑政指出，遠傳期待與國內外產業領導大廠合作，共同協助推動亞洲．矽谷5G創新應用，加速5G創新應用與商用普及。

NTT Ltd.及母公司日本電信電話集團（NTT Group），每年投注超過36億美元進行創新技術研究開發，在全球各地致力於運用科技實現智慧世界（Smart World） 的核心理念。

遠傳電信 5G

延伸閱讀

王美花與鄭文燦視察石門水庫 已清淤255萬立方公尺

與蔡總統同台頻率高？ 鄭文燦：不必有什麼複雜聯想

機捷A21站區段徵收內政部通過 11月初啟動實質開發

美學自幼扎根！中壢馬祖新村第三期工程 10月底營運

相關新聞

再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

八方雲集（2753）繼第二品牌梁社漢排骨後，8日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展。

小港機場類出國 華航小小空服員9日高雄登場

華航「小小空服員 高雄起飛」體驗行程推出即引起話題熱潮，今( 9 )日在高雄小港機場熱鬧登場，聚集百餘位南台灣的大小朋友...

八方雲集朝多品牌經營發展 收購丹堤咖啡近7成股權

八方雲集（2753）繼第二品牌梁社漢排骨後，昨日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展。八方雲集表示，丹堤...

2020亞洲最佳企業雇主獎 台達電脫穎而出

國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌揭曉「2020亞洲最佳企業雇主獎」，台達電（2308）於上百家企業中脫穎而出，...

沛波9月營收2.45億 創歷年同期新高

沛波鋼鐵（6248）9月自結營收為新台幣2.45億元，較去年同期成長7.86%，創下歷年同期新高。累計今年前9月營收為2...

「超商小小兵」啟動響起掌聲！偏鄉服務先鋒 半坪就能有一家便利商店

金峰鄉，位於台東縣西南方，依照鄉公所統計，居民有85％為排灣族，10％為魯凱族。相傳排灣族、魯凱族族人為百步蛇後裔，將百步蛇奉為神祇，也讓金峰鄉有「百步之鄉」稱號。地處太麻里溪與金崙溪的中上游地段，這裡有金峰瀑布、金峰溫泉，全鄉境內為中央山脈的大武山系群峰，景色秀麗，嶙峋崢嶸，還有一座200公尺長的天空步道。不過，這裡卻沒有便利商店。

談結盟…亞太電信非走不可的路

亞太電信與遠傳成為台灣借網跟共網的首例，外界臆測，此舉可能刺激台灣大與台灣之星加速合作，亞太電信總經理黃南仁認為，未來若...

長榮海稱霸美西航線…最大贏家

美國居家、辦公需求大爆發，加上即將進入感恩節、耶誕節旺季，美國客戶要求11月貨物送達，但目前海運市場缺櫃、缺艙位聲浪四起...

亞太電：衝5G 搶進企業市場

亞太電信總經理黃南仁表示，5G時代帶給電信業跨向企業專網機會，可望打破過去電信產業只有三雄獲利的情形，亞太電信擁有鴻海集...

高績效教練／改變…看見未來

未來學，是一門永遠修不完的課程。未來不是靠預測（forecast），而是先靠想像（envision）再靠創造（Creat...

策略經營／台中銀董座王貴鋒 重視人才 打造幸福企業

台中銀行董事長王貴鋒是中纖集團王家第二代，也是中纖入主台中銀十多年來第一位出任董座的王家人。雖然身為大股東，但是王貴鋒為...

趨勢觀察／城市物流新趨勢

全球最大的地方政府永續發展理事會（Local Governments for Sustainability，ICLEI）...

熱門新聞

再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

蔡明忠國慶低調嫁女兒 長女蔡承穎嫁韓國人

央行下重手！匯市強升變微貶 爆17.53億美元巨量

政院拍胸脯 助攻台積1奈米

鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元

鴻海結盟SAP 生產力將躍升

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。