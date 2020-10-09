遠傳攜手NCC秀5G實力 零時差轉播職棒賽事

桃園市政府經濟發展局、日本NTT集團子公司台灣恩悌悌、遠傳電信攜手將桃園國際棒球場打造成為智慧互動球場，今（9）日首度透過5G訊號，將位於桃園棒球場中樂天桃猿大戰富邦悍將的精采賽事，零時差的在台茂購物中心戶外廣場直播，打造全新賽事直播新體驗。

迎接桃園國際棒球場的首場5G直播，台茂購物中心戶外廣場也舉辦「全智慧x超逼真」互動球場體驗發表會，桃園市長鄭文燦、NTT Ltd.台灣執行長廖宇、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政出席。

鄭文燦表示，去年6月桃猿隊與NTT簽訂合作意向書 （MOU），期望借助NTT集團創新而深厚的技術底蘊，將桃園國際棒球場打造成智慧互動球場，很高興能夠在一年後看到團隊努力的成果展現。NTT是全球知名的科技集團，將自身的獨家智慧技術帶來台灣，不僅讓智慧運動的種籽在台灣生根發芽，也幫助棒球運動走出台灣、看見世界。

台灣NTT執行長廖宇表示，2019年9月，NTT在美國首創實現超逼真觀看（Ultra Reality Viewing，URV）球賽體驗。台灣NTT團隊在日本母公司的支持下，特別將此獨家技術引進台灣，在桃園國際棒球場設置多個特殊的4K攝影機，將球場拍攝的高畫質影像即時傳輸至遠距的互動球賽體驗館內，利用超寬螢幕搭配環繞音效，完整呈現出球場上的觀眾席視野，球迷朋友雖然不在現場也能身歷其境，同步感受棒球場內的熱情氣氛、沒有距離。

李鑑政表示，桃園市積極發展全方位智慧城市，NTT為日本第一大電信事業集團，遠傳與實力堅強的夥伴共同打造5G智慧球場，特別是在歷經9次中華職棒總冠軍賽的桃園國際棒球場，更是意義非凡，桃園國際棒球場、台茂購物中心戶外廣場，都覆蓋遠傳5G訊號，台茂廣場的民眾可觀賞精彩賽事，未來前往棒球場的球迷也可透過App進行智慧點餐、智慧購票、多元互動功能，使用科技帶來的智慧娛樂生活。

遠傳表示，與桃園淵源頗深，雙方曾攜手打造首座全面採用智能聯網路燈的城市，以及透過遠傳AIoT技術為桃園醫院落實智慧防疫照護，更以大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術建置下水道科技防汛系統。李鑑政指出，遠傳期待與國內外產業領導大廠合作，共同協助推動亞洲．矽谷5G創新應用，加速5G創新應用與商用普及。

NTT Ltd.及母公司日本電信電話集團（NTT Group），每年投注超過36億美元進行創新技術研究開發，在全球各地致力於運用科技實現智慧世界（Smart World） 的核心理念。