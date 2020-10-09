別再亂塗鴉 北市環保局：隨機塗鴉將重罰

台北市環保局今（9）日表示，違規塗鴉行為不但破壞市容景觀，更引起市民強烈反感與困擾，近來就有位江姓男子連兩天凌晨於文山區夜遊，因好玩隨機找興隆路4段、忠順街1段共兩處民宅鐵捲門噴漆塗鴉惹民怨；另有位張姓男子也在萬華區西門新宿大樓外牆3處連續噴漆塗鴉影響市容；環保局獲報後，評估兩名行為人因噴漆面積大、使用難清洗塗料嚴重影響環境，依廢棄物清理法及裁罰標準分別重罰江男1萬2,000元（兩處民宅各罰6,000元）、張男3,600元罰鍰。

為維護市容景觀，環保局近來針對塗鴉加強稽查，今（2020）年1至8月已告發違規塗鴉15件，針對違規塗鴉者，環保局依清理難度、面積大小及違規次數等情況採「分級化」方式裁罰，若經查獲依廢棄物清理法第27條第2款規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」及第50條罰則處新台幣1,200元至6,000元罰鍰。除罰鍰外，行為人需限期將塗鴉處所恢復原狀，並負擔相關機關清理塗鴉所產生之復原費用。

環保局說，江男於8月下旬騎乘自行車、步行等方式，連兩天凌晨隨機尋找自認合適的民宅塗鴉，居民於白天才發現鐵捲門成了畫布，憤而到派出所報案，而兩處民宅鐵捲門遭塗鴉的面積為17到18.6平方公尺不等，汙染程度達均已最高裁罰門檻， 兩件民宅塗鴉案因此各依法重罰6,000元；至於9月期間在西門新宿大樓外牆塗鴉的張男，則因塗鴉採用防水塗料，加上塗鴉總面積達1.6平方公尺，也依法加重裁罰3,600元。目前三件塗鴉案現場均已清理完畢。

環保局呼籲，有塗鴉創作需求的民眾，可至北市境內如水利處、公園處及文化基金會所合法開放的塗鴉區域進行創作，民眾可至上述單位的網站查詢或洽該局處詢問。於非開放塗鴉區違規塗鴉者，該局已會同警察局加強聯合查緝，一有發現將立即會同警方調閱沿線監視器影像追查非法塗鴉行為，投機塗鴉民眾切勿存僥倖心態，以身試法遭重罰。