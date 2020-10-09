2020亞洲最佳企業雇主獎 台達電脫穎而出

國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌揭曉「2020亞洲最佳企業雇主獎」，台達電（2308）於上百家企業中脫穎而出，榮獲本屆「亞洲最佳企業雇主獎」。

台達電以「樂活幸福職場」、「健全學習發展」、「優渥薪酬福利」和「聆聽員工心聲」為主軸，建構成為優質企業雇主的各項活動，推出全方位員工關係方案，並於匿名問卷「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「彼此合作」三大構面平均得分領先。

台達電人資長陳啟禎表示，儘管全球市場瞬息萬變且競爭激烈，但台達仍持續成長，必須感謝所有敬業的台達優秀人才。透過主辦單位的分析報告，十分肯定公司對員工的培育與照顧，使得同仁對公司高度認同。

過去幾年，台達電除了持續為同仁提供多元的人資服務外，更積極數位轉型，以智能化、客製化的方式打造全新的職場體驗，舉例來說，台達多項流程服務都已線上化，也採用數據分析作為福利制度參考，深受同仁喜愛，活動參與率也大幅提升。

角逐「亞洲最佳企業雇主獎」的企業涵蓋高科技、金融、服務業等，除了台灣外，調查範圍涵蓋新加坡、中國大陸、韓國、菲律賓等11個地區，由相關領域專家組成評審委員會，透過企業成果報告、匿名問卷調查及視訊訪查等方式，全方位評鑑參賽企業打造優質工作環境的成效。

台達電注重企業承諾與員工照護，近年在台灣獲得「遠見企業社會責任獎–幸福企業首獎」、「績優健康職場」、「新世代最嚮往企業」及「台灣高薪100指數成分股」等認可，在中國大陸除了獲得「人力資源管理傑出獎」與「候選人體驗金獎」，今年上半年更持續獲得「大中華區人力資源管理卓越大獎」與「人力資源科技創新獎」的殊榮，今更以優異的評比結果，再獲「亞洲最佳企業雇主獎」之肯定，未來將繼續用更智能的方式提供人資相關服務，與同仁攜手共同成長。