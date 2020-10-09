沛波9月營收2.45億 創歷年同期新高

金峰鄉，位於台東縣西南方，依照鄉公所統計，居民有85％為排灣族，10％為魯凱族。相傳排灣族、魯凱族族人為百步蛇後裔，將百步蛇奉為神祇，也讓金峰鄉有「百步之鄉」稱號。地處太麻里溪與金崙溪的中上游地段，這裡有金峰瀑布、金峰溫泉，全鄉境內為中央山脈的大武山系群峰，景色秀麗，嶙峋崢嶸，還有一座200公尺長的天空步道。不過，這裡卻沒有便利商店。

2020-10-09 10:44