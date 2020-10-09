聽新聞
test
0:00 / 0:00
沛波9月營收2.45億 創歷年同期新高
沛波鋼鐵（6248）9月自結營收為新台幣2.45億元，較去年同期成長7.86%，創下歷年同期新高。累計今年前9月營收為22.76億元，較去年同期成長4.69%。
沛波表示， 受惠遞延訂單出貨、以及市場需求維持暢旺，9月營收呈現雙增態勢，較8月增加7.13%，較去年同期成長7.86%，並且寫下歷史同期新高紀錄。
總經理葉俊良表示，今年第3季受雨季影響，致使鋼筋出貨量較第2季下滑；展望第4季，從去年中美貿易戰促使台商回流，到今年初新冠肺炎疫情爆發，台灣因防疫有成，國內外製造業大廠皆加碼在台投資，其中，台商回流力道更為強勁，帶動廠房、廠辦需求大增，對鋼筋需求持續暢旺，而自10月起至農歷春節前又是傳統旺季，可望進一步推升沛波業績表現，對公司第4季營收與獲利展望持樂觀看法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言