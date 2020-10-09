「超商小小兵」啟動響起掌聲！偏鄉服務先鋒 半坪就能有一家便利商店

根據公平會產業調查，截至2019年底，國內五大超商門市合計達1萬1429家，超商密度為全球第二高，但台灣仍存有「零超商」的不便地區，該如何被滿足？拜科技創新之賜，現在有了一群「超商小小兵」……

金峰鄉，位於台東縣西南方，依照鄉公所統計，居民有85％為排灣族，10％為魯凱族。相傳排灣族、魯凱族族人為百步蛇後裔，將百步蛇奉為神祇，也讓金峰鄉有「百步之鄉」稱號。

地處太麻里溪與金崙溪的中上游地段，這裡有金峰瀑布、金峰溫泉，全鄉境內為中央山脈的大武山系群峰，景色秀麗，嶙峋崢嶸，還有一座200公尺長的天空步道。

不過，這裡卻沒有便利商店。

全台超商店數已破1.1萬家，對於住慣都會區、日常生活早已脫離不了「小七」的人，恐怕很難適應。若要到商店較多的鄉鎮，不管是往北的太麻里、還是往南邊的金崙，開車都得花上15至20分鐘。

在地雖有雜貨店販售乾貨雜糧，但許多當日配送的生鮮商品，如鮮奶、優酪乳等，想要隨時買到，對當地人儼然是種奢求。

今年8月起，一台有著橘、綠、紅7-ELEVEN招牌的迷你版小七「智Fun機」率先在金峰鄉亮起，在當地蔚為話題。據說首位顧客結完帳，將商品從取物口拿出的那一刻，現場圍觀民眾還爆出掌聲。

最迷你便利商店 偏遠不便地區的服務先鋒

這台「智Fun機」是全台超商龍頭的7-ELEVEN自2018年推出的全新經營型態，搭上無人商店、自動化等應用科技創新概念，半坪空間即可開出一間門市，可謂目前最迷你的便利商店。

好處是能擠進原本超商進不去的工業區、校園、社區、商辦、捷運、醫院、機場，或是工作型態屬24小時輪班制的封閉型商圈，並可即時彈性調整商品組合，為門市增加額外收入。而對金峰鄉這樣的地區來說，「智Fun機」更成為業者深入偏遠不便地區的最佳服務先鋒。

智FUN機是以「母子店」運作，由一家一般門市為母店，智FUN機為子店，由母店店長負責管理子店。

與過往大家熟悉的自動販賣機不同，智FUN機更加「智慧」。

母店店長透過IOT系統可遠端控管商品與機台運作，能將銷售紀錄自動產生補貨單，還能判斷機台的補貨通知、溫度、帳務及設備等異常狀況。

當異常狀況出現時，店長會收到即時簡訊及APP推播通知，只要透過門市電腦就能掌握每日進貨、銷售、存貨管理，以及銷售情報分析，幫助有效管理門市。這台機器還可使用現金、icash2.0、悠遊卡、一卡通等多種支付工具。

創新科技應用：流程更智慧、反饋更即時

智FUN機台更可販售4℃、18℃、和常溫等不同溫層的商品，品項數最多達50至60項商品。

以金峰鄉公所外這部智FUN機為例，負責管理的金崙門市店長張立中透露，開賣後觀察到鮮奶銷量好，隨即增加進貨數量，同時調整鮮食品項，讓在地民眾可買到更多樣性商品。

根據7-ELEVEN銷售數據顯示，智FUN機在封閉的廠辦大樓或是高人流的開放型場域，成效顯著，部分門市甚至能帶動該店業績成長一至二成以上。這印證了「零售市場永遠沒有飽和」的問題，持續有新消費需求，等待被滿足。

加上今年受新冠疫情影響，各行各業為降低接觸感染風險，也讓智FUN機這種「低接觸」的新型態消費受到關注，相關非現金支付的交易金額和交易筆數均有倍數成長。

一般估計，約2000至2500個居民才能養活一間便利店，但智FUN機這種「小小兵」卻能打破過往限制，為傳統一般超商延伸出全新服務觸角。

也難怪近兩年，國內四大超商陸續展開相關布局，形成一股新浪潮。以7-ELEVEN為例，今年將加快智FUN機布點，目前全台已有740台。隨著「迷你小七」愈來愈多，未來勢必將改寫零售新面貌。

（文 / 林珮萱，本文出自2020.10.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）