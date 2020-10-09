挺過疫情 安卓旗下Bistro88佈局早午餐市場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
Bistro88走過疫情風波後第一次更新菜單，特別針對女性對健康、素食的要求，推出時下流行的未來肉商品。記者宋健生/攝影
Bistro88走過疫情風波後第一次更新菜單，特別針對女性對健康、素食的要求，推出時下流行的未來肉商品。記者宋健生/攝影

進入後疫情時代，早午餐市場持續發燒，台中知名義法餐酒館「Bistro88」搶攻早午餐市場商機，今(8)日在國慶連假前夕宣布，推出最新的丹麥吐司系列，還有時下流行的未來肉商品，目標鎖定年輕女性客層。

另外，一直都是主打商品的龍蝦三明治，也降價為680元，平時更加碼推出「11點前結帳88折」的優惠活動，全力搶市。

面對後疫情時代報復性消費潮，安卓餐飲集團總經理劉偉傑同時宣布，集團將加速展店佈局。旗下「Bistro88」義法餐酒館與「Bistro88 Light」輕食餐廳，已鎖定台北南港、竹北、台中中科特區及東區等地展店。

據了解，上述兩個餐飲品牌在報復性消費潮帶動下，前三季業績較去年同期成長約15%，已擺脫疫情干擾的陰霾。

劉偉傑表示，Bistro88走過疫情風波後第一次更新菜單，加入了口感討喜的丹麥吐司系列，另外也因為女性消費客層的比重超過七成，此次特別針對女性對健康、素食的要求，推出時下流行的

未來肉商品。

以「未來肉松露野菇堡」為例，主要使用來自美國的未來肉，以100%植物成份製成。劉偉傑說，Bistro88主廚精準的混合未來豬肉與未來牛肉，創造出最美味的黃金比例，搭配香氣濃郁的松露

蘑菇醬，每一口都多汁美味，是讓人回味的蔬食好料理。

還有「西班牙蕃紅花海鮮燉飯」，這是西班牙的道地料理，滿滿海鮮料、迷人蕃紅花香氣；不換盤直接以鑄鐵鍋上桌呈現，熱騰騰的鍋氣十足，絕對讓人食指大道。

劉偉傑也強力推薦「美國波士頓龍蝦三明治早餐」，堅持使用新鮮活龍蝦製作，每一份足足有半隻波士頓龍蝦的量，每一口都可以吃到Q彈的龍蝦肉，加上新鮮的蝦膏炒蛋和海味十足的海膽淋

醬，是Bistro88老饕必點的經典首選。

目前，「Bistro88」義法餐酒館在台中公益路商圈與新光三越台南小西門店設有2家分店；而以輕食為主的「Bistro88 Light」，則在台中市南屯永春東七路與北屯崇德路設有2家分店。

展望未來，安卓餐飲展店腳步將聚焦在台中以北市場。其中，「Bistro88」已受邀進駐南港三井LaLaPort商場；「Bistro88 Light」則計畫進駐台中東區三井LaLaPort商場，此外，中科店計畫進

駐規劃中的新商圈，竹北店也在評估展店中。

「美國波士頓龍蝦三明治早餐」堅持使用新鮮活龍蝦製作，每一份足足有半隻波士頓龍蝦的量。記者宋健生/攝影
「美國波士頓龍蝦三明治早餐」堅持使用新鮮活龍蝦製作，每一份足足有半隻波士頓龍蝦的量。記者宋健生/攝影
台中知名義法餐酒館「Bistro88」搶攻早午餐市場商機，推出最新的丹麥吐司系列，還有時下流行的未來肉商品，目標鎖定年輕女性客層。記者宋健生/攝影
台中知名義法餐酒館「Bistro88」搶攻早午餐市場商機，推出最新的丹麥吐司系列，還有時下流行的未來肉商品，目標鎖定年輕女性客層。記者宋健生/攝影

疫情 餐飲

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