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談結盟…亞太電信非走不可的路

經濟日報 / 記者黃晶琳/台北報導

亞太電信與遠傳成為台灣借網跟共網的首例，外界臆測，此舉可能刺激台灣大與台灣之星加速合作，亞太電信總經理黃南仁認為，未來若有其他業者合作共網，他不會意外。

亞太電信董事長呂芳銘多次倡議網路資源共享，2014年亞太電信以借網方式與台灣大合作，推出4G服務，但因為法規不成熟，亞太電信繳了不少學費。

2020年新電信管理法通過，最大差異就是開放電信業者三共（共網、共頻、共建），新法在7月上路，遠傳與亞太電信9月底宣布合作，成為台灣共頻共網首例。多年後呂芳銘笑著提起，當年提倡網路共享，總是被電信同業跟媒體罵。

過去4G時代，亞太電信與台灣大合作，進入5G時代，亞太電信與遠傳結盟，更震撼電信產業，牽動台灣電信產業競爭版圖，業界普遍認為，此舉將加速台灣大與台灣之星合作。

黃南仁說，產業非常競爭，未來要成長的更好，結盟是非走不可的路，差別只在於時機問題，以及有沒有勇氣往下跳，亞太電信一開始就義無反顧，對於尋找共頻共網合作夥伴「無懸念」。

黃南仁表示，如果大家看到三共的好處，就會激發大家更積極合作。他說：「未來合縱連橫只會繼續發生，有其他業者共網，我也不意外。」

黃南仁分析，4G時代亞太電信的營運概念是輕資產，採取借網合作模式，唯一遺憾是國家通訊傳播委員會（NCC）跟其他同業的影響，與原本純借網計畫不同，後來自行建設網路，成本上變成漫遊成本跟自己建設折舊的雙重負擔，對財務壓力較大。

亞太電信 4G 台灣大

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