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蔡明忠國慶低調嫁女兒 長女蔡承穎嫁韓國人

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠大女兒蔡承穎將於國慶日出嫁。 報系資料照／記者潘俊宏攝影
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠大女兒蔡承穎將於國慶日出嫁。 報系資料照／記者潘俊宏攝影

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠大女兒蔡承穎將於國慶日出嫁，蔡明忠一家都相當低調，在自家的場地-松菸宴客，席開30桌，僅邀請至親好友及富邦集團內高階主管。

蔡明忠與夫人陳藹玲與小孩關係非常緊密，也非常尊重小孩，一家人都非常注重隱私，所以相較於其他的二代，蔡明忠的小孩甚少出現在螢光幕前。

因此蔡承穎的婚禮不僅低調更也保密到家，相較於過去政商界知名人士娶媳婦或嫁女兒，往往席開上百桌，蔡承穎婚禮僅席開30桌，僅邀請至親好友，以及富邦集團內少數的高階主管。

據了解，蔡承穎的新郎是一位韓國人，名叫馬辰宇，甚少人知道男方的背景，應該是蔡承穎在海外唸書、工作時認識的。

蔡承穎是蔡明忠的大女兒，平日非常低調，首次曝光就是2014年在中國上海出席第3屆「上海國際元媛舞會」，被選為「年度元媛」。

據了解，蔡承穎小時候會自己騎腳踏車上學，就讀師大附中國中部跟高中部，從不提起家裏事，所以沒有人知道她是蔡明忠的大女兒，只有高一啦啦隊比賽時，陳藹玲到場加油，才被認出。

蔡承穎承襲著爸爸蔡明忠跟媽媽陳藹玲的良好基因，做事認真積極，又擁有親切笑容跟善良個性。

蔡承穎後來到日本早稻田念大學，並到南加大完成碩士學位，成為媽媽陳藹玲的學妹，曾旅居美國跟香港，據了解，她更曾與好友一起創業，自創台灣烏龍茶品牌「Esteemed Tea」。

陳藹玲近年投入文創產業並關注環保與教育，在大雲文創影音大平台記者發表會上，陳藹玲被問及南加大碩士畢業的長女蔡承穎是否會投入媽媽的文創直播產業。

陳藹玲也僅低調表示，「她是唸商的，有自己想法，對我們這塊沒興趣，跟朋友一起投資做生意、賣東西」。

而蔡明忠、陳藹玲與兒女的互動及關係之緊密，也經常被企業界友人羨慕，像是蔡明忠迷上三鐵跟馬拉松，第一次到東京跑馬拉松時，女兒們到東京幫父親加油，第二年，陳藹玲跟大女兒、小女兒都一起參加。

蔡明忠曾說，「小女兒很厲害，四個多小時完賽，大女兒平常沒有練習，也在我後面跑完」。他認為，小孩大了離家，去工作讀書，「但因為運動又把我們重新串在一起」。

蔡家友人表示，蔡承穎是蔡明忠家庭中第一個結婚的小孩，雖然蔡明忠跟陳藹玲向來給小孩絕大多數的自主度，但是周遭朋友都已經陸續當阿公含飴弄孫，祝福蔡明忠早日當「阿公」。

蔡明忠 文創產業 富邦

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