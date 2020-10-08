Shopback搶攻雙10買氣 10月推高額現金回饋
現金回饋網ShopBack搶攻雙10買氣，整個10月天天推動大牌現金回饋加碼至10％的優惠活動，雙十連假三天更推出現金回饋加碼最高至50%，參加指定活動有額外最高990元獎勵金。
電商購物節第4季起活動一波接一波，現金回饋網ShopBack今（8）日起到月底，與國內外知名電商攜手推出獨家優惠，從綜合性電商、旅遊、時尚流行、美食外送、線上學習平台等通通都有。包括樂天市場、家樂福線上購物、淘寶台灣、生活市集、adidas、FILA、AsiaYo、booking.com、foodpanda、Hahow好學校、Shopbop、NET-A-PORTER、lookfantastic、白蘭氏等，每天精選商家加碼至10％。
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