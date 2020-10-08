松果購物公告 9月平台交易額達1.58億元

松果購物（6740）今日公告9月平台交易額（GMV）達1.58億元，今年1-9月營收表現為2.68億元，年增近35%。

松果購物表示，「99購物節」為下半年電商旺季的前哨戰，同時更有中秋節檔期以及連假助陣，刺激採購需求，9月站上優惠券使用率較前月成長近20%。今年中秋節首次開賣進口頂級生鮮食品，帶動美食類別整體買氣成長一倍，占整體銷售3成。

展望10月，松果購物以多元化回饋加持下持續備戰，並推出「雙十國民狂歡節」促銷活動下殺86折﹑「厝內好飾」獻上300件商品最低80元起；第4季將迎來電商年度旺季，松果購物持續以科技力優化布局，抓緊消費娛樂大趨勢，以自有造節策略搭配社群互動及商品評價機制，挹注整體平台流量提升會員忠誠度，以強化未來的營運績效，打造個人化行動電商的領先者。