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GoShare進軍雲林 移動共享服務上線

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
雲林縣政府今 (8) 日與 GoShare 移動共享服務合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務。 圖／業者提供
雲林縣政府今 (8) 日與 GoShare 移動共享服務合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務。 圖／業者提供

雲林縣政府今 (8) 日與 GoShare 移動共享服務合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務，成為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市。

GoShare公司指出，雲林有 130 輛最新款的 Gogoro 電動機車提供 24 小時全天候服務，只要下載 GoShare App、使用手機就能輕鬆隨借隨還車輛，租車還車範圍主要涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三大人口密集區，串連大學、主要交通樞紐與熱門景點，全縣範圍皆可騎乘。

GoShare 共享電動機車的租借範圍納入雲林縣三所科技大學，以及超過 40 個雲林重要的交通樞紐及歷史文化觀光景點，包含虎尾高鐵站、台鐵斗六站、台鐵斗南站等，協助在地交通服務與文化觀光產業活化升級，滿足多元移動場景。

GoShare 新事業總監姜家煒表示，雲林是 GoShare 插旗的第五座城市，也是六都以外第一個有移動共享服務進駐的城市，擁有得天獨厚的自然和人文資源，在雲林縣政府的鼎力支持下，發展綠色宜居城市極具潛力。GoShare 將秉持「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」創造永續共好的理念，並響應雲林縣政府建構低碳智慧城市的藍圖，結合施政計畫與民眾需求，與雲林共同邁入低碳環保智慧生活的新里程碑。

化智慧交通網絡，為雲林打造優質的低碳生活環境。如今疫情尚未趨緩，不妨到雲林騎乘 GoShare，多多利用綠能運具看偶戲節、逛農機展，來一趟深度旅遊，體驗不一樣的雲林風貌。

GoShare 電動機車 觀光景點

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