信義區老豪宅身價不墜 這棟屋齡28年穩坐億元大關

屋齡已有28年的信義區資深豪宅「國家大第」，實價至今該社區交易僅兩筆，今年8月４樓戶以1億500萬元成交，含車位單坪價格103萬元，比2014年二樓戶85.8萬元更高，顯示雖屋齡老身價仍俏。統計台北市地政雲今年揭露20年以上的豪宅交易共7筆，其中四筆都在信義區，最資深的是仁愛路四段的仁愛鳳翔，已有32年，而單價最高的是松勤路上的大炁四方。

台灣房屋信義安和特許加盟店東廖德欣表示，國家大第有兩棟，是樓中樓規劃的華廈，和2001廣場、信義雙星、馬可波羅等都屬於信義區第一批豪宅，該地段土地公告現值從每平方米1.95萬漲到70.5萬元，不到30年漲了35倍，依照該戶土地持份23.9坪計算，光土地就增值了5415萬元，若前手屋主28年前購入，當時總價行情保守估計約為3000萬元左右，如今信義區已成超級豪宅區，總價至少都上億，顯示信義區的發展和不動產的增值驚人。

台灣房屋統計台北市地政雲今年揭露20年以上的豪宅交易共7筆，其中四筆都在信義區，最資深的是仁愛路四段的仁愛鳳翔，已有32年，而單價最高的是松勤路上的大炁四方，過去除了親友買賣外，一般交易並不多，而今年還因被出租當招待所而聲名大噪，六月４樓交易單價達120萬，名列今年單價最高的老豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然信義區新豪宅林立，且外觀氣派、公設豪華，不過這些20年以上的資深豪宅，公設比較新豪宅低，且土地持份高，反而吸引一些務實的高資產族。今年身價最高的大炁四方，一戶有44坪土地，松仁雅居也有32.6坪，相對大安區老豪宅每戶約10多坪土地，現在實用面積大，未來改建優勢強，使得信義區老豪宅更具優勢，因此身價更高。

不過購買老豪宅後續的轉售風險也不小，六筆交易中，僅東帝士花園廣場22樓戶有歷史交易紀錄，原屋主2014年1.4億元，今年售出1億1038萬元，賠售2962萬元。