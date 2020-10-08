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川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

房市熱絡帶動需求增長 詩肯Q3營收創歷年同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

詩肯（6195）公告9月營收1.83億元，較去年同期成長6.33%，詩肯表示，進入下半年後，台灣房市交易熱絡，帶動家具需求隨之攀升，第3季營收達5.88億元，年增23.99%，創歷年同期新高。

詩肯指出，今年雖有疫情因素干擾，但家具行業受到衝擊相對較小，而台灣疫情控制得宜，下半年出現的報復性消費除了反映在零售業外，房市交易量也都以10%以上的速度成長，雖然9月營收仍受傳統民俗月因素影響，較8月略減，但仍維持高水準表現。

詩肯累計前9月營收14.6億元，年增15.28%，公司表示，除台灣營收表現維持高檔外，新加坡NOVA自解除封城以來，市場同樣也延續8月以來的活絡。

詩肯表示，進入第4季的零售消費旺季，將因應市場需求增長，推出新一波活動，增加民眾消費誘因，進入10月至今，訂單表現也穩定成長，預估可延續第3季的好表現。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、53、7店，共138店，較8月再增加2店。詩肯也表示，今年雖有疫情因素干擾，但至目前為止店數已增加10店，展店腳步並未停下，未來仍會持續尋找適合店點持續擴大布局。

營收 疫情 房市

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