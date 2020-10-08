迎戰萊劑美豬！百年企業董座：有品牌的台灣豬會很吃香

福壽實業創業100周年感恩餐會今天在台中登場，包括副總統賴清德、國民黨主席江啟臣等人與會慶賀。福壽實業董事長洪堯昆說，面對含萊克多巴胺（萊劑）的美國豬肉進口，有品牌的台灣豬肉會很吃香，福壽將以牧草豬品牌迎戰，提供消費者安心肉品，一如百年來以微笑福神肖像商標陪伴著大眾成長。

政府將在明年一月開放萊劑美豬進口。洪堯昆表示，福壽將推出具有產銷履歷的「福壽牧草豬」搶市，台灣豬須加強產銷履歷等認證，才能讓消費者信任，從源頭原料和生產端的標示，強調食品安全，消費者才能認同台灣豬品牌。

福壽實業自1920年以第一部木製搾油機，開啟國內油脂製造業先河，後來跨入飼料領域，傳到第三代接班人洪堯昆手中，事業版圖更觸及寵物食品，雞肉，甚至是麥片。洪堯昆更斥資鉅額，將以往台灣常見的水冷雞改為氣冷雞，大幅降低雞隻處理過程中相互感染風險，保存期限延長3到5天。

洪堯昆致詞時說，飼料業及食用油品業從早期百家爭鳴，到現在縮減成十幾家局面，又遇口蹄疫、世界金融危機、國內食安危機，使得產業重新洮汰整合，福壽實業始終以「誠信、實在」的經營理念調整步伐，因應市場的變化，度過各項挑戰，化危機為成長動力，穩健成長，成就福壽實業百年風華。