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麥格理綠投資：「海洋、海能、海鼎」可供200萬戶用電

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

麥格理綠投資集團（GIG）今日公布「年度進度報告」指出，集團資金配置創新高。其中，台灣第一個商業規模離岸風場海洋風電（Formosa 1）已正式啟用；而裝置容量為376 MW的海能風電專案（Formosa 2），資金也已全數到位，目前進入海上施工階段。

另外，裝置容量上看2GW的海鼎風電（Formosa 3）也將投入台灣第三階段區塊開發計畫。麥格理綠投資指出，預計完成後，三大離岸風電專案－「海洋風電、海能風電、海鼎風電」一系列所生產的潔淨電力，每年將足以供應相當於200多萬戶台灣家庭的用電量。

麥格理綠投資集團前身為英國政府於2012年成立的綠色投資銀行，為當時世界上唯一此類型機構；後由麥格理於2017年收購，成為全球最大規模的綠色基礎建設開發及投資專家團隊，現已更名為綠投資集團。

連同其運營平台，麥格理綠投資集團在超過25個市場內設置投資或營運據點，並擁有逾450名專家組成的團隊，全球能源開發計畫累計容量超過25 GW。

麥格理綠投資集團全球負責人Mark Dooley表示，集團在投資和安排融資金額上屢創新高，完成了破紀錄的購電協議數量，並將策略夥伴關係延伸至新的地區和新的公司。

Mark Dooley說，身為全球最大的再生能源開發商和投資者之一，麥格理綠投資集團致力加速綠色能源轉型；目前已參與全球250個專案，承諾投入或安排融資逾29億英鎊，使綠投資集團在三年內累計投資或安排融資總額達69億英鎊。

在過去一年，已與Enso能源公司成立合資企業，開發英國最大的零補貼太陽能發電與和電池儲能專案之一，目前正在開發的計劃總計初始裝置容量達1GW。

此外，也與全球能源巨頭Total公司合作，在韓國共同開發5個浮動式離岸風電專案，總裝置容量為2.3 GW。合作夥伴在蔚山的專案，首期500MW裝置容量預計在2023年底前開工興建。

麥格理綠投資集團並表示，近期集團也宣布與Iberdrola合作，在日本共同開發總裝置容量3.3GW的離岸風電專案。

離岸風電 太陽能發電 英國

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