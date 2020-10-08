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遠航6筆房產 一拍底價達12.5億元

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

遠東航空董事長張綱維被控掏空資產起訴後羈押，公司另欠稅費9,600萬元，法務部行政執行署台北分署日前拍賣遠航飛機流標，根據台灣金服公告指出，遠航有6筆北市房產遭查封拍賣，合計底價12.5億元，預計一拍將於10月21日執行。

根據台灣金融資產服務公告，遠東航空公司名下有6筆不動產遭到拍賣，包括大安「儷園大廈」、中山「美樂南京大樓」、龍江路384巷公寓、中正「遠航大樓」店面、松山「三傑大廈」等6筆物件，總價從千萬至上億元不等，其中還有精華地段的商辦大樓。

據悉，這些房產遭查封原因都是拍賣抵押物，實際上遠航提供的擔保品，還有包括淡水小坪頂的105戶房地外，還有台南、高雄、台北市土地，後續應還有房產將落入拍賣市場，而內部曾推估，處分擔保品後應能全數收回20.5億元的債權。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，這次遠東航空遭到拍賣的不動產中，一拍單價明顯皆高於市場行情，且多數是帶有租約的物件，拍賣多數屬不點交物件，相對難吸引投資人的目光，推測這些物件一拍流標的可能較高，但按照行情價格來看，若到三拍後有機會吸引投資人出手，也比較有可能標脫。

遠東航空 遠航 商辦

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