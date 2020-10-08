台翰9月營收登今年高峰 月增21.1%

塑膠射出大廠台翰精密（1336）受惠於印表機/事務機主要客戶的拉貨力道增溫，帶動9月營收月增21.1%，改寫今年單月營收新高紀錄。

台翰公布2020年9月合併營收1.99億元，受惠於印表機/事務機主要客戶的拉貨力道增溫，貢獻台翰9月營收較上月及去年同期分別成長21.1%、1%，改寫今年單月營收新高紀錄；累計今年第3季合併營收達5.41億元，季增54.9％，亦創今年單季營收新高紀錄；累計今年前9月合併營收達13.58億元，年減22.3％。

台翰表示，第3季向為傳統印表機/事務機出貨旺季，在主要印表機/事務機大廠客戶大幅提高拉貨力道下，推進公司旗下越南、菲律賓廠兩個生產基地在復工後的產能稼動率持續攀升至八成水準，創造台翰9月與第三季之整體營收，雙雙登今年單月、單季營收新高紀錄；再者，台翰新機種目前正積極陸續驗收並進入試量產，有望隨著主要客戶新訂單陸續加入量產排程下，將挹注整體產能規模持續放大，並以期第4季營運保持穩健成長。

近期台灣富士全錄與台灣愛普生（Epson）強強聯手策略結盟，瞄準後疫情時代數位印刷市場從專業輸出中心向下擴展至辦公室少量即印的商業應用，持續搶占更多市場份額，創造產業供應鏈良好的業務發展環境。台翰指出，目前與主要客戶已陸續開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種，整體訂單能見度已長達三年，有助於台翰東南亞兩廠保持良好的產能利用率。

展望2020年第4季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰持續深化東南亞的布局策略，一方面，隨著印表機/事務機終端市場在後疫情時代的居家辦公、宅經濟助攻下，帶動消費需求持續增加，有望拉升台翰主要客戶的拉貨力道與訂單合作機會；另一方面，看好電子產業等大廠紛紛加速往東南亞地區重整產業供應鏈，台翰業務團隊已全力啟動擴張市場版圖接單策略，以期發揮在地15年經驗的優勢，以及模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」客製化服務的高度競爭力，積極擴大公司整體營運規模。