福壽實業舉行百周年慶 董座洪堯昆看好台灣豬競爭力

福壽實業（1219）今（8）日舉行百周年慶，面對美豬即將進口，福壽董事長洪堯昆表示，產品來源的標示很重要，期望政府能做好相關的配套措施；面對疫情考驗，全球都開始調整強化自主能力，台灣自給自足能量應該要再向上提升，因為這已經是一個世界趨勢。

洪堯昆表示，疫情改變全世界生態，很多事情都變化很快、也存在許多不確定因素，像大家不能出國，也很難面對面交流，今年對於企業家來說是很考驗的一年。

台灣自給自足能量要再多一些，這已經是一個世界趨勢，必須要點、線、面都能結合起來，變成一個自給自足的循環，像台灣的黃、小、玉都要進口，這樣的生態也是一個未來值得思考突破的問題；其實，面對大環境的變化，還是要鼓勵大家要減少浪費，少一道菜、多一份愛。

洪堯昆認為，美豬美牛會帶來衝擊，國內飼養跟國外的飼養方式不同，一定要標示清楚，才會知道這些東西是什麼地方來的，標示才能凸顯出差異化，像國內的雞肉也有近五成是進口，許多消費者還是能吃的出來雞肉是進口內是國產新鮮雞肉，所以標示要清楚。