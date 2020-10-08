紅點文旅入選米其林 翁明宏：我們不會討好所有消費者

「我們真的不會討好所有消費者。」以評選高端星級餐廳及旅宿聞名的《台北台中米其林指南 2020》今年8月公布，今年首度被納入評選範圍的台中僅3間酒店被納入推薦旅宿名單中，其中拿下一棟黑色房子殊榮紅點文旅更是台中唯一的本土品牌，紅點文旅副總經理翁明宏接受《經濟日報》訪問時表示，接受自己的不完美是飯店最引以為傲的優勢。

《米其林指南》除了最著名的星級餐飲名單，其實這本小紅書也推薦了該城市的優質旅宿，今年台北有14間飯店入榜，首度被評選的台中則有3家，分別是虹夕諾雅谷關、萬楓酒店和紅點文旅，也讓不少人納悶「到底本土品牌紅點文旅為什麼能夠跟日本、美國國際品牌並駕齊驅？」

在網路上搜尋紅點文旅，首先看到的是時下網美最愛的大型溜滑梯，從飯店二樓延伸到大廳，可說是每個訪客必大卡景點，也成功打出知名度，但面對突如其來的爆紅，翁明宏坦言，在最初營運的前幾年，確實有趕鴨子上架的感覺，往往是接到客人反應後才補強跟調整，可說是邊做邊學，直到近年來才算是步上軌道，也更清楚自己的定位。

「認識自我」對紅點文旅來說是種進化的過程，有別於其他五星級飯店以客為尊，當遇到客訴時就立刻致歉給予補償，翁明宏表示，承認自己的不足跟缺失並調整改善是旅宿業該做的事情，但飯店能提供的有限，不可能完美滿足旅客的想像，畢竟購買服務者跟提供體驗者本來就有相對應的權利，在感謝客人給建議的同時，飯店也需要時間改善。

隔音是很多人住飯店最在乎的事情，但作為一個位在台中舊商圈的老建築改建旅館，紅點文旅的隔音確實不如一般飯店來得好，從開幕以來便常常接到客人建議或抱怨。

「如果這是你在旅遊住宿上最重視的事，那我們沒辦法款待到你。」他嚴肅的說著，言談間並非不在乎客人感受，而是已經盡最大努力調整，像是提出在房況允許的情況下安排左右兩邊無人入住的客房等解決方式，但礙於每個人對聲音敏感度不同，舊建築改裝也需要時間，若客人真的無法接受，那麼他也教育員工必須有自己的態度，若是沒有疏失地方，甚至不排斥在直接在網路上澄清謠言。

翁明宏認為，既然不管花多少錢跟力氣都不可能討好所有旅客，那不如把心力放在真正支持紅點文旅的人身上，讓旅客有更好的黏著度跟向心力。