長榮海董座 張衍義接任

長榮集團組織人事調整，長榮海運昨（7）日召開董事會決議，原董事長張正鏞與台北貨櫃碼頭董事長張衍義互調，由張衍義接任長榮海運董事長，即日起生效。

據了解，這次人事調整，主要著眼長榮海運未來全球布局策略，隨著新船將大量加入，加上需要有全面性的人力配置布局，要提前做準備。

張衍義現年64歲，1987年進入長榮海運，由基層海勤人員做起並晉升至船長，歷任海員、運務、海技、工務等單位。業界認為，張衍義的船務專業背景底子深厚，這樣的人事安排，跟長榮海運將有大量新船加入有關，有助於長榮海運未來船舶配置、人力規劃，進一步推升長榮海運在全球競爭力。

張衍義曾擔任長榮海事博物館館長及外派洛杉磯及巴拿馬等地，2013年升任巴拿馬箇朗貨櫃碼頭公司董事長、2020年1月被長榮海運指派擔任台北港貨櫃碼頭公司董事長。