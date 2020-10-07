施舒雅看好台灣市場 今年首家新店開在這裡
台灣第一家來自日本的國際美容沙龍「施舒雅」，已經來台33年，今（7）日宣布，與美麗華百貨首次攜手合作。台灣施舒雅董事總經理中嶋伸二表示，日本施舒雅今年不開新店，反觀台灣疫情較為穩定，今年第一家店選在美麗華；施舒雅也看好台灣市場，未來五年，每年都將開一家施舒雅。
近年大直、內湖商圈各大精品商旅佇立，米其林餐廳、高檔藝廊群聚，美麗華也在大直深耕十多年，造就台北市近年最具發展潛力的生活圈，看好大直周邊辦公商圈和豪宅圈的頂級消費力，施舒雅決定選擇大直美麗華開設門市。
中嶋伸二說，以今年疫情來看，因施舒雅幾乎都開在百貨商場內，故3至4月較受影響，5月起逐步復甦，7至9月皆為正常成長，今年前九個月目前業績為持平；相較於日本市場今年完全沒開新店，台灣今年第一家就開在大直，未來五年則希望一年開一家新店。
施舒雅有分科美容師的專業訓練，提供美容、紓壓、纖體等經典服務，更有新娘婚前保養、孕媽咪產前產後保養、男士保養等服務；目前有24家，包括20家美容沙龍，三家美髮，一家美睫。
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