中鋼企業工會 與中鋼集團工會大不同
中鋼「集團」工會7日到高雄市議會抗爭，中鋼「企業」工會發表聲明，釐清企業工會與集團工會二者關係，以免外界誤解。
中鋼企業工會理事長陳春生表示，企業工會已經成立40年，是中鋼員工全員入會，會員人數1萬餘人，最能代表中鋼員工的心聲。
陳春生指出，中鋼企業工會長期秉持理性溝通共創雙贏，提升會員勞動權益與工作條件，已經連續3年累計幫會員爭取10%調薪，簽定中鋼團體協約增加婚假、主婚假，並爭取提高會員退休金，這些都有賴勞資彼此尊重，也是董事長照顧員工的體現。
而中鋼集團工會是9年前工會法修法後成立的關係企業工會，目前中鋼員工約有50餘人加入。7日市議會前抗爭活動是高雄市獨立總工會協助中鋼「集團」工會發起，並非是中鋼「企業」工會。
陳春生並呼籲，外界不應干涉中鋼高層的人事。
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