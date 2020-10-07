長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

長榮集團啟動組織人事調整，長榮海運今(7)日召開董事會，通過張衍義擔任董事長，本項人事異動案即日起生效。台北港貨櫃碼頭也於今日召開董事會，通過原長榮海運董事長張正鏞接任該公司董事長。

張衍義現年64歲，1987年進入長榮海運公司，由基層海勤人員做起並晉升至船長，歷任海員、運務、海技、工務等單位，曾擔任長榮海事博物館館長及外派洛杉磯及巴拿馬等地，2013年升任巴拿馬箇朗貨櫃碼頭公司董事長、今年1月被長榮海運指派擔任台北港貨櫃碼頭公司董事長。

張正鏞先生現年58歲，1986年進入長榮海運公司服務，曾任營業、企劃等單位，2013年起擔任長榮海運公司董事長，海運業資歷完整，因此台北港貨櫃碼頭公司借重其海運長才，由法人股東長榮海運公司指派出任董事長。

據了解，長榮海運在這波全球海運市場復甦中，見識到全球業務布局實力，這次的人事異動，主要是著眼長榮海運未來全球布局策略人力配置考量。