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杏輝下架產品盼恢復產線 食藥署：尚未收到改善報告

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
杏輝目前共有23款藥品下架回收。圖／杏輝提供
杏輝目前共有23款藥品下架回收。圖／杏輝提供

杏輝藥品公司日前因多達20款藥物主成分含量未到效期卻變低、外觀顏色改變等問題，下架回收。今杏輝藥品總經理白友烺舉行記者會向大眾致歉，宣布有疑慮的產品，不限批號、規格採全面回收，另有3款藥品，鹿茸賀爾蒙膠囊及咳定平錠、安嗽錠經調查後，也將暫停生產並同步啟動自主回收，目前共有23款藥品下架回收。

對此，衛福部食藥署表示，尚未收到該公司的詳細回收計劃，以及針對包含之前回收共23項產品的整體改善計劃，將待計劃資料補齊，不通知稽查合格後才能恢復產線。

白友烺表示，今天已將改善報告送交至食藥署，以求盡快通過檢驗後恢復產線供貨。

食藥署監管組組長遲蘭慧則表示，最新下架的3款藥品，食藥署尚未收到詳細回收計劃，初步了解回收原因為溶離度和成分含量不合格，但須等計畫書提交後，連同前面20項產品一併進行檢視。

但先前下架回收的20款藥品，杏輝雖已於10月6日送交改善報告，然而仍有資料需要補齊，尤其品質系統問題須全面系統性的檢視，因此食藥署還會請該公司補交件。

遲蘭慧表示，報告確認完整後，食藥署會再進行不通知的稽查，合格後產線才能恢復，因此目前仍不確定產線恢復的確切時間；若複查未通過，最嚴重就是撤銷GMP，不能再生產任何藥品。至於先前違反GMP的部分，地方衛生局已對杏輝進行約談，並將以藥事法開罰，最高可處新台幣200萬元。

杏輝下架23款藥品（處方8項，指示 15項）：

「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」、「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」、「杏輝欣吉視點眼液」、「杏輝咳定舒糖漿」、「杏輝胃邁寧錠」、「杏輝喜癒痔軟膏」、「咳定康優膠囊」、「健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」、「悠力素乳膏」、「暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「安咳糖漿」、「美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「親擦樂夢軟膏」、「可立舒乳膏 0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「貝他每麗軟膏」、「來縮酵素錠90毫克」、「皮爽頭皮用液1毫克/毫升」、「杏輝鹿茸荷爾蒙膠囊」、「杏輝咳定平錠」及「杏輝安嗽錠30毫克」。

食藥署

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