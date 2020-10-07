曾為Yahoo電商推手 鄒開蓮年底揮別Verizon Media

Verizon Media台灣宣布，Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮將於12月31日離開Verizon Media，未來將受聘為Verizon Media的策略顧問，持續借重其經驗推動企業營運進程。Verizon Media台灣將繼續扮演其在全球及亞太區的重要角色，並落實公司的策略執行與發展。

鄒開蓮在2000年加入Yahoo擔任台灣總經理，她主導Yahoo併購奇摩與興奇科技，使Yahoo奇摩成為台灣最大入口網站，並讓Yahoo奇摩在全球事業版圖中，以電子商務事業打下新戰功，鞏固Yahoo奇摩在台領導地位。2007年鄒開蓮接掌Yahoo北亞區，2010年再擴大職務成為Yahoo亞太區最高主管，負責日本、韓國、台灣、香港、東南亞、印度與紐澳等亞太地區，執掌媒體內容、數位廣告以及電子商務等業務。

在Yahoo併入美國首屈一指的電信公司Verizon之後，鄒開蓮於2018年升任Verizon Media國際事業董事總經理，主掌除美加市場外的其他全球市場營運，並持續引領台灣人才邁向國際市場，與亞太、歐洲、拉丁美洲等地區團隊，進行跨區域的營運經驗與人才交流，同時培育多位台灣主管接掌亞太及國際市場要職，更藉由台灣經驗的展現，促動多項重大進展，包括在台設立國際及全球電子商務產品研發中心。