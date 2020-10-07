快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

聯邦快遞攜手企業單位 辦大專院校B2B跨境電商競賽

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
全國大專院校B2B跨境電商競賽旨在培養台灣跨境電商人才，並為年輕學子提供實戰經驗。圖為2019年第三屆全國大專院校B2B跨境電商競賽總決賽暨頒獎典禮。　 圖／聯邦快遞提供
全國大專院校B2B跨境電商競賽旨在培養台灣跨境電商人才，並為年輕學子提供實戰經驗。圖為2019年第三屆全國大專院校B2B跨境電商競賽總決賽暨頒獎典禮。　 圖／聯邦快遞提供

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，首度攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會等企業單位，共同主辦「第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，活動將於10月24日正式開跑。

此競賽旨在培養台灣跨境電商人才，透過聯邦快遞和阿里巴巴國際站（競賽指定電商合作平台）提供的一系列培訓課程，年輕學子們將獲得經營B2B跨境電商業務的技巧與第一手實戰經驗。

每個參賽隊伍將由三至七名學生和至多兩名指導老師組成，並與一間企業廠商媒合，經營其在阿里巴巴國際站的網路商店，為期兩個月。在聯邦快遞和阿里巴巴國際站業師的指導下，參賽隊伍將以其最終成交訂單數、詢盤轉化率、點擊轉化率、網路商店設計等指標累積得分以進行評選，由得分最高的前八隊進入決賽，並準備簡報發表以爭奪競賽總冠軍。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：｢在COVID-19疫情期間，聯邦快遞致力於協助年輕世代了解電商產業的發展潛力，尤其是受疫情影響，全球商業環境的樣貌已被重塑。我們很高興能成為『第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽』的一份子，透過傳授跨境電商物流的專業知識與技巧激發年輕世代的潛能。更重要的是，聯邦快遞具有協助台灣中小企業拓展外貿的多年經驗，期待本次競賽能激發所有參賽者及廠商們，對於經營跨境電商及擴張全球市場版圖的熱忱。」

全國大專院校B2B跨境電商競賽始於2017年，每年吸引超過100隊參賽隊伍，共有來自台灣各地的2,000多名學生、老師及300多間B2B廠商共襄盛舉。如欲瞭解更多競賽內容，請至競賽官網

跨境電商 阿里巴巴

延伸閱讀

阿里巴巴官網 馬雲已從董事會成員名單移除

櫃買辦證券菁英營 培育人才

新股抽籤又來了！這一檔承銷價96.9元 中籤獲利估逾5萬

跨境電商三亞開業 搶離島免稅商機

相關新聞

明倫社宅徵選青創戶 木柵、大橋頭、金龍社宅招租141戶

台北市長柯文哲上任後積極推動社會工程，承諾4年達到4年2萬戶目標，為讓北市社宅導入更多不同的想像可能性，「大同明倫社宅青...

陳國棟接任中油石化部執行長 推產業高值化重工安環保

台灣中油公司今天舉行石化事業部執行長布達典禮，由副執行長陳國棟升任，總經理李順欽主持監交。陳國棟宣示任內目標，工安環保方...

汽車產業終於苦盡甘來 車市回溫供應鏈重新啟動

黯淡已久的汽車市場，未料今年再碰上疫情攪局，雪上加霜，好在隨中國車市率先回溫後，歐美車廠也跟上腳步積極復工，汽車產業終於等到春燕。

62歲攻讀人生第3個EMBA學位！富士達保經董座廖學茂怎麼辦到的？

雖然仍掛著「富士達保險經紀人公司董事長」的頭銜，但62歲的廖學茂已經將工作時數降低，開啟另一個階段的安排，增加做公益與上課學習的時間，為正式退休做好準備，將來過著多彩多姿的老後生活。

跳脫舒適圈的轉型股 世紀鋼深耕風電水下基礎工程

因應風力發電、半導體已成為台灣未來經濟發展之命脈，促使不少鋼鐵、電線電纜、重電、塑化與特用化學等廠商均積極跨足；因此，轉型升級是提升企業價值之一大策略。

台灣高鐵通訊系統升級 選擇最先進的TETRA系統

Motorola Solutions將利用 TETRA（地面中繼式無線電系統）數位無線電標準的最新關鍵性任務 (miss...

納智捷走輕資產路線 展開通路轉型計畫

裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮上任後，對於公司的營運策略也重新規劃，自主品牌的發展朝向務實轉型。其中，納智捷朝兩方向...

王品把烏龍麵、火鍋料賣進全聯 背後打什麼算盤？分析師說給你聽

王品集團（2727）陸續推出烏龍麵冷藏包、火鍋料冷凍包等商品於全聯販售後，近日更預告將進軍美式賣場好市多；對此，分析師認為，王品此舉除了拓展客群外，主要目的，仍是要吸引消費者至餐廳內用。

越南台灣形象展 線上搶商機

外貿協會「2020線上越南台灣形象展」昨（6）日於線上展開，為期三天，國內有135家廠商參展、預約觀展越南買主有250家...

上銀9月營收 年增46%

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技昨（6）日公布9月合併營收20.07億元，月增10.3%、年增46.2%；累計今年前三...

黃志芳：虛實展覽結合是趨勢

外貿協會董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情讓數位發展加速轉型，將新科技導入展覽，使虛擬展覽跟真實展覽結合是新趨勢，2020線...

台幣失守29 機械業白做工

新台幣兌美元昨（6）日升破29元，台灣機械公會理事長柯拔希很無奈，強調：「29元防線一定要守住，不然廠商等於做白工。」他...

熱門新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

輝達造超級電腦 台積進補

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

楊金龍防線失守 台幣衝上28字頭

友達彭双浪談急單 客戶電話非常多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。