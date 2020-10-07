聯邦快遞攜手企業單位 辦大專院校B2B跨境電商競賽
FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，首度攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會等企業單位，共同主辦「第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，活動將於10月24日正式開跑。
此競賽旨在培養台灣跨境電商人才，透過聯邦快遞和阿里巴巴國際站（競賽指定電商合作平台）提供的一系列培訓課程，年輕學子們將獲得經營B2B跨境電商業務的技巧與第一手實戰經驗。
每個參賽隊伍將由三至七名學生和至多兩名指導老師組成，並與一間企業廠商媒合，經營其在阿里巴巴國際站的網路商店，為期兩個月。在聯邦快遞和阿里巴巴國際站業師的指導下，參賽隊伍將以其最終成交訂單數、詢盤轉化率、點擊轉化率、網路商店設計等指標累積得分以進行評選，由得分最高的前八隊進入決賽，並準備簡報發表以爭奪競賽總冠軍。
聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：｢在COVID-19疫情期間，聯邦快遞致力於協助年輕世代了解電商產業的發展潛力，尤其是受疫情影響，全球商業環境的樣貌已被重塑。我們很高興能成為『第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽』的一份子，透過傳授跨境電商物流的專業知識與技巧激發年輕世代的潛能。更重要的是，聯邦快遞具有協助台灣中小企業拓展外貿的多年經驗，期待本次競賽能激發所有參賽者及廠商們，對於經營跨境電商及擴張全球市場版圖的熱忱。」
全國大專院校B2B跨境電商競賽始於2017年，每年吸引超過100隊參賽隊伍，共有來自台灣各地的2,000多名學生、老師及300多間B2B廠商共襄盛舉。如欲瞭解更多競賽內容，請至競賽官網。
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