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明倫社宅徵選青創戶 木柵、大橋頭、金龍社宅招租141戶

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
大同區明倫社宅共380戶，將徵選26戶青創戶。圖／北市都發局提供
大同區明倫社宅共380戶，將徵選26戶青創戶。圖／北市都發局提供

台北市長柯文哲上任後積極推動社會工程，承諾4年達到4年2萬戶目標，為讓北市社宅導入更多不同的想像可能性，「大同明倫社宅青年創新回饋計畫」即日起開放徵件，預計徵選青創戶26戶；另外，文山區木柵社宅、大同區大橋頭社宅及內湖區金龍社宅等3處社會住宅也將聯合招租，規畫招租141戶。

「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」，提案將提撥一般戶總戶數的10％作為創新計畫多元入住管道，為持續徵選優秀的個人與團隊進入社區，北市目前有4處青創計畫社宅，包含健康社宅、興隆D2社宅、青年一期社宅、東明社宅，累積共110戶青創入住。

明倫社宅共有380戶，將徵選26戶青創戶，徵件時間為10月7日上午9時起至10月27日下午5時止採線上申請，另將在10月14日晚間7時至9時於大龍國小功能國際會議廳舉辦徵件說明會，都發局表示，針對青創戶所需條件嚴苛，但入住機率仍比抽籤來得大，儘管門檻高但不減青年朋友申請的意願。

另外，木柵社宅、大橋頭社宅及金龍社宅也將在10月12日至10月23日止進行聯合招租，預計招租141戶，包含木柵社宅86戶、大橋頭社宅47戶、金龍社宅8戶，提供一般市民、在地區里、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市但在北市就學、就業者申租。

都發局指出，用「其他特殊情況身分戶」申請者採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序，其餘身分則採抽籤制。此3處社宅租金以定價85折訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼，申請條件包含第一，滿20歲；第二，在北市設籍或在北市學、就業，但特殊身分申請者須設籍北市。

第三，人數符合社宅各社區房型人口規定，申請者及懷孕配偶持醫院證明或拿媽媽手冊證明已有孕者，胎兒可視1人；第四，家庭成員在雙北、基隆或桃園沒有自有住宅、家庭年收入在158萬元以下，且總額分配給全家人口平均每人每月5萬9518元以下者，另外，已在戶政事務所完成註記的同性伴侶也可視為家庭成員。

大同區明倫社宅共380戶，將徵選26戶青創戶。圖／北市都發局提供
大同區明倫社宅共380戶，將徵選26戶青創戶。圖／北市都發局提供

青創 大同

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