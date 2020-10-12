睡客廳的路易莎董事長黃銘賢 和年輕人拚出全台最大咖啡店

你今天喝了幾杯咖啡？國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元！締造台灣「黑金傳奇」的也包括他─路易莎咖啡董事長黃銘賢，2020年8月，路易莎已有500間門市，一舉超越當時星巴克的489間門市，咖啡店龍頭換人做！

熱愛咖啡的他說：「開店根本不浪漫！才創業就碰到金融海嘯；好不容易有點眉目，又被CITY CAFE腰斬；毒牛奶、毒茶葉，我在客廳整整睡了一個月，隨時看新聞、隨時應變；咖啡期貨大漲、賠慘了！人生總有一秒會覺得『為什麼我要走辛苦的路？』人家說我有阿甘精神，我只是對咖啡執念，不去計較對咖啡的努力。」

喝到咖啡渣 成就咖啡版圖

黃銘賢與咖啡的不解之緣，來自姐姐買的一包咖啡豆。咖啡香勾出了他對咖啡的興趣，懵懂中，煮了人生第一杯咖啡，不小心煮壞了，他喝到沒濾掉的咖啡渣，他打定主意到星巴克打工。這不是他的part time，是愛定了咖啡！

當大學同儕泡網咖、夜遊、K歌，黃銘賢每天花16小時學咖啡。他曾被世新觀光系二一退學，當兵退伍後再考進銘傳會計系，學校、科系都變了，不變的是他對咖啡的想望。

大學還沒畢業，他就想好畢業之後要到義氏企業當業務，學咖啡的專業，學經營的知識。義氏是一家食材及設備進口代理商，當時代理義式咖啡機、咖啡豆，推廣義式咖啡。為了如願，他每週到義氏喝咖啡、看產品，面試他的義企企業人資對他說，「沒遇過這麼了解公司產品的求職者」。當然，他錄取了。

超過一千杯老爸咖啡 總算開出第一家店

黃銘賢用熱情驅動出卓越的行動力！自學咖啡、到星巴克打工、進義式企業，是他為創業打椿的三根支柱，基礎穩固了，他決定創業。這時，他28歲，在義式企業工作一年多。

創業之初，黃銘賢錢不夠，先在路邊賣掛耳咖啡，總覺得有店舖才能長久，看上台北市民生東路三段5坪大的店面，他跟父親借了39萬創業金，2006年，路易莎起始店開張。

「你要告訴投資者，你的決心與意志。」黃銘賢創業前三年，每天不間斷地煮一杯咖啡給父親喝，這是父親阿莎力借錢的原因。

因為熱愛 所以承擔

「在路易莎這品牌裡，掉眼淚的人應該不會有人比我多吧！」黃銘賢把個人潛能發揮到極限，創業真難，他已「習慣壓力」，關關難過卻關關過。

早年學咖啡，也烘豆，長期待在40度高溫的烘豆廠，曾經因為烘豆氣爆，燒掉他一半的眉毛和頭髮。走過氣爆鬼門關，他追求專業烘豆師的標準，堅持搞懂「什麼產區的咖啡豆，哪個溫度可以達到最好的風味點。一位專業的烘豆師，必須解決烘豆溫度精準的問題，再解決消費者喜好的問題。」黃銘賢如何從咖啡裡，萃取出人生智慧。

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